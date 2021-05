Skiba w rozmowie z DGP podczas konferencji Impact’21 mówił m.in. o wyzwaniach sektora bankowego w kontekście spodziewanego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów.

- To nie jest tak, że sąd zamknie sprawę w ciągu najbliższych miesięcy czy roku. Raczej przyspieszy pewnie sprawy sądowe, ale nawet jeżeli będą ugody, to kolejne lata pozostaniemy z tematem franków – ocenił. - Franki rzutują na rozwój. Banki dziś bardzo dobrze sobie radzą, obsługują klientów, udzielają kredytów. Ale w gruncie rzeczy najważniejsze to jest rozwój: gdzie i z jakimi technologiami chcemy być jako sektor bankowy za pięć lat i jak sobie poradzić z takimi firmami jak Facebook, Google, Amazon, które próbują podszczypywać tradycyjne banki na całym świecie. (Sprawa franków) to jest w ten sposób utrudnienie, że zajmuje energię na myślenie o przyszłości.

Prezes Pekao S.A. wypowiedział się też na temat inflacji, stóp procentowych i perspektyw polskiego gospodarki. - To co widzimy dzisiaj, to wszędzie pozytywne dane – ocenił. - Nie widać w polskiej gospodarcze niczego poza problemem związanym z lekko podwyższoną inflacją, co byłoby kłopotem dla Polski. Dochody podatkowe mają się dobrze, nie ma nierównowag zewnętrznych i generalnie mamy wzrost gospodarczy, który może osiągnąć nawet 5% w przyszłym roku i teraz grubo ponad 4%. Oczywiście, przy niskiej stopie, największym zmartwieniem w najbliższych kwartałach będzie inflacja.

- W świecie popandemicznym to co widzimy, to przede wszystkim przesunięcie w kierunku kredytów – mówił Skiba. - Banki dzisiaj przede wszystkim zarabiają na kredycie. Tanie finansowanie plus do tego bardzo dużo opłat za korzystanie z usług dla klientów jeżdżących po świecie, na wakacje itp., to był pomysł biznesowy bardzo popularny przed pandemią. Po pandemii już niekoniecznie. To kredyt jest istotny. W związku z tym w Peako musimy pracować nad tym, żeby proces kredytowy był jak najszybszy i jak najbardziej efektywny. Musi być szybki, zdalny i tani, żeby klient w ciągu jednego, dwóch, trzech dni miał wszystko absolutnie rozstrzygnięte.