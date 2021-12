- Dzisiaj mamy kilka kluczowych kwestii, które są istotne dla rynku consumer finance. Z jednej strony to tsunami regulacyjne, które ma gigantyczny wpływ na branżę. Niektóre z firm mówią nawet o zamykaniu czy wycofywaniu się z polskiego rynku – mówi dr Mariusz Cholewa. To właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie skonstruowanie prawa i dopasowanie instytucji finansowych.

- Drugim obszarem to jest nowo rosnący sektor: buy now, pay later, czyli kup teraz, zapłać później. Mamy w tej chwili kilku graczy w Polsce, nowi gracze spoza Polski wchodzą na rynek. To jest produkt, który jest dosyć popularny w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Skandynawii, rozwija się też mocno w krajach anglosaskich czy w Stanach Zjednoczonych, natomiast też jest kwestia uregulowania tego rynku i znalezienie miejsca dla instytucji finansowych na tym rynku – uważa nasz rozmówca.

Trzecim ważnym obszarem zdaniem Cholewy są kwestie związane z wyłudzeniami: cybersecurity, ochroną klientów przed skutkami kradzieży tożsamości albo zaciąganiem kredytów i pożyczek na cudze dane.

- Rok 2021 jest dobrym albo bardzo dobrym rokiem dla rynku consumer finanse, który moglibyśmy zdefiniować jako kredyty gotówkowe, pożyczki, karty kredytowe, kredyty ratalne – mamy tam wysokie, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, aczkolwiek nie we wszystkich produktach osiągnęliśmy poziom sprzed pandemii z roku 2019 – dodaje szef BIK.

