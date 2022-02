Import węgla do Japonii może wzrosnąć do najwyższego poziomu od co najmniej dwóch lat, ponieważ krajowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zwracają się ku najbrudniejszym paliwom kopalnym, by zastąpić drogi skroplony gaz ziemny.

Ponad 17,3 miliona ton węgla zostanie dostarczonych do Japonii w tym miesiącu, powiedział Edwin Toh, kierownik ds. ładunków masowych w firmie Kpler. Według japońskich danych celnych byłyby to największe ładunki węgla od grudnia 2019 r. i około 5 proc. wyższe niż pięcioletnia średnia sezonowa. Reklama Śnieżna zima zwiększyła zapotrzebowanie na energię w Japonii i ograniczyła produkcję ze źródeł odnawialnych, powodując wzrost produkcji energii z węgla. Mimo, że ceny spot są bliskie rekordowo wysokich poziomów, węgiel jest nadal tańszy niż szybkie dostawy czystszego paliwa, jakim jest LNG. Od Toki, po Boston, świat jest zmuszony coraz bardziej polegać na węglu w obliczu globalnego kryzysu dostaw gazu ziemnego, To niepokojący rozwój wydarzeń i to zaledwie kilka miesięcy po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Wysiłki na rzecz ograniczenia emisji stanowią ogromne wyzwania dla rządów, które starają się walczyć ze zmianami klimatu, ale jednocześnie nie chcą zakłócać wzrostu gospodarczego. TL