Fundacja Instrat rekomenduje władzom, aby nie czekały na unijne rozporządzenie i podjęły odpowiednie kroki już dziś. Think tank przekonuje, że konieczna jest przede wszystkim reforma systemu raportowania emisji, która wyeliminuje obecne niespójności pomiędzy danymi poszczególnych podmiotów oraz podniesienie standardów w zakresie ich upubliczniania. Drugim krokiem, jak przekonuje ośrodek, powinna być reforma systemu opłat za emisje metanu. Obecnie spółki płacą zaledwie 35 gr za tonę gazu, co - według Instratu - nie stanowi odpowiedniej zachęty do inwestycji w obniżanie metanowego śladu. Zdaniem analityków rząd powinien określić przewidywalną ścieżkę podnoszenia opłaty, która docelowo mogłaby zostać powiązana np. z notowaniami uprawnień za emisję CO2 w unijnym systemie ETS. Przychody z opłaty miałyby być reinwestowane w projekty na rzecz obniżenia emisyjności sektora. Jak wskazano, biorąc pod uwagę to, że ślad węglowy tony metanu spalonej w wysokoefektywnych instalacjach kogeneracyjnych to ok. 3 t CO2, opłata metanowa powinna docelowo sięgnąć co najmniej trzykrotności średniej ceny uprawnień w ETS z poprzedniego roku.