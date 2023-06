Po raz pierwszy we Włoszech władze regionów mogą zredukować dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ze względu na ochronę środowiska, czyli po to by zmniejszyć poziom smogu. Umożliwia to jeden z zapisów dekretu, który wszedł w życie.

Nowe uprawnienia daje władzom regionów dekret, który ma pomóc zamknąć zastosowane wobec Włoch procedury dotyczące naruszenia przepisów UE. Jedna z tych procedur dotyczy przekroczenia dopuszczalnego limitu pyłu zawieszonego PM10 , czyli głównego składnika smogu. W przypadku braku działań normatywnych ze strony rządu, Włochom groziłoby postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i kary finansowe.

Aby do tego nie dopuścić, w sytuacji, gdy konieczne okaże się ograniczenie emisji szkodliwych substancji w powietrzu będących rezultatem ruchu drogowego, na mocy dekretu władze regionów mogą nakazać zmniejszenie dopuszczalnej prędkości pojazdów, także na stałe.

„Pomyślmy o okresie jesiennym i zimowym, kiedy poziom smogu jest bardzo wysoki. To władze regionalne będą miały obowiązek wprowadzić ograniczenie prędkości po to, by zredukować poziom smogu, zwłaszcza w wielkich miastach Niziny Padańskiej, nękanych przez przekraczający normy poziom szkodliwych substancji"- powiedział komendant straży miejskiej w Weronie Luigi Altamura. Tak w wypowiedzi dla agencji informacyjnej Agi odniósł się do sytuacji dużych miast na północy Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka Roma Bojanowicz