Meteorolodzy ostrzegają

„Prognozuje się, że (nadchodzący) sezon będzie cieplejszy niż 10-letnia i 30-letnia norma, ale chłodniejszy niż w zeszłym roku” – powiedział Matthew Dross, meteorolog z firmy prognostycznej Maxar. Najnowsze prognozy na październik zakładają, że Francja, Wielka Brytania i Skandynawia będą najzimniejszymi częściami Europy.

Z kolei południowo-wschodnia Europa i południe Hiszpanii prawdopodobnie pozostaną ciepłe, twierdzą eksperci z Maxar Technologies. Ateny, które latem bardzo mocno odczuły fale upałów i pożary, mogą odnotować temperatury sięgające 32°C na początku miesiąca, twierdzi Weather Services International.

Pogoda na geopolitykę

Seria łagodnych zim pomogła Europie przetrwać kryzys energetyczny po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku i ułatwiły poradzenie sobie krajom UE z zależnością od rosyjskiego gazu. Mocniejsze obniżki temperatur w sezonie zimowym mogą nadal wywierać presję na sieci energetyczne na kontynencie, a La Niña zwykle przynosi Europie niższe temperatury zimą.

La Niña zacznie działać już w listopadzie

Istnieje 83 proc. szans, że La Niña, cykliczne ochłodzenie Pacyfiku, będzie oddziaływać na pogodę na świecie już od listopada, przez grudzień aż do stycznia. Na początku września modele synoptyczne wskazywały tylko 74 proc. ryzyko wystąpienia tego zjawiska, poinformowało w zeszłym miesiącu US Climate Prediction Center. Zjawisko to może doprowadzić do suszy w Kalifornii, Brazylii i Argentynie oraz deszczu w Indonezji i Australii.

„W zimie prognozuje się słabe/umiarkowane zjawisko La Niña, co generalnie oznacza niższe niż zwykle temperatury w Europie Zachodniej. Spodziewamy się więc chłodniejszych okresów w listopadzie i grudniu” – powiedział Andrew Pedrini, meteorolog z firmy prognostycznej Atmospheric G2.

Czeka nas śnieżna zima

Pedrini dodał, że stosunkowo chłodne temperatury i opady powyżej normy mogą przynieść dalsze opady śniegu w niektórych częściach kontynentu. W zeszłym miesiącu niż genueński i sztorm Boris zrzucił 1,5 metra śniegu w austriackich Alpach.

La Niña grozi kolejnymi falami powodzi

Według Dross, zjawisko La Niña może również ograniczyć prędkość wiatru wraz z nadejściem zimy, co wpłynie na produkcję energii odnawialnej. Wysokie ciśnienie na zachód od Afryki pozostanie niemal nieruchome, zmuszając burze do przemieszczania się przez północny Atlantyk do zachodniej i północnej Europy co kilka dni, przynajmniej do połowy października, twierdzi Tyler Roys, meteorolog z AccuWeather. Niektóre układy tropikalne zostaną wchłonięte przez te burze, co doprowadzi do ulewnych opadów deszczu.

„Niektóre z tych układów prawdopodobnie skierują się w stronę Europy, co spowoduje znaczną niepewność w modelach pogody, a także może zakłócić ogólny wzorzec” – powiedział Pedrini z Atmospheric G2.