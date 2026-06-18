Miliardowe inwestycje i efekt skali. Jak ORLEN buduje polski łańcuch dostaw

Współczesny biznes doskonale rozumie, że local content nie jest wyłącznie statystycznym wskaźnikiem ani prostym zastępowaniem zagranicznych dostawców krajowymi za wszelką cenę. Chodzi o budowanie takiego zaplecza przemysłowego, które będzie w stanie konkurować jakością, terminowością i technologią – zarówno na rynku polskim, jak i globalnym. Przy tak gigantycznej skali nakładów, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne stają się bezpośrednim impulsem rozwojowym dla setek rodzimych przedsiębiorstw.

Offshore wind jako poligon technologiczny

Najlepszym przykładem budowy nowego sektora od podstaw jest morska energetyka wiatrowa. W przypadku farmy Baltic Power, realizowanej przez Grupę ORLEN wspólnie z Northland Power, udział krajowych firm w całym cyklu życia projektu wyniesie minimum 21 proc. To znaczący wynik, biorąc pod uwagę, że Baltic Power jest pierwszą polską morską farmą wiatrową, a przemysł związany z tym sektorem w Polsce jest na dynamicznym, choć wczesnym etapie rozwoju. Baltic Power rozpocznie produkcję energii elektrycznej już w tym roku.

Polskie firmy stopniowo wchodzą jednak w kluczowe etapy łańcucha dostaw. W przypadku Baltic Power, konstrukcje stalowe morskich stacji elektroenergetycznych powstały w stoczniach w Gdyni i Gdańsku, część gondol dla morskich turbin wiatrowych powstała w Szczecinie, a krajowi wykonawcy odpowiadają również za infrastrukturę przyłączeniową na lądzie, w tym okablowanie, oraz bazę serwisową w Łebie.

Jeszcze wyższy udział krajowego łańcucha wartości planowany jest przy projekcie Baltic East, rozwijanym przez ORLEN Neptun, który w grudniu 2025 r. wygrał aukcję offshore. Szacowany, choć należy wskazać, ze ambitny poziom local content ma tam sięgnąć około 45 proc., a już dziś ponad 90 proc. dotychczasowych wydatków trafiło do polskich podmiotów odpowiedzialnych m.in. za badania dna morskiego, geotechnikę i prace przedprojektowe. Pierwsze projekty budują doświadczenie, a kolejne pozwalają zwiększać udział polskich przedsiębiorstw w najbardziej zaawansowanych częściach łańcucha dostaw.

Od biopaliw po zaawansowaną logistykę

Strategia angażowania krajowego kapitału obejmuje wszystkie filary działalności koncernu:

Biopaliwa: Udział krajowych dostawców sięga ponad 70 proc., co oznacza, że do polskich rolników trafia rocznie blisko 5 mld zł.

Logistyka i serwis: Kontrakty logistyczne generują dla polskich firm około 2,5 mld zł rocznie, a na usługach remontowych i utrzymaniowych krajowi wykonawcy zarobili w minionym roku ponad 1 mld zł.

Infrastruktura sieciowa: W Grupie Energa, przy wdrażaniu liczników zdalnego odczytu (z których korzysta już 95 proc. klientów), kluczową rolę odgrywają polscy producenci urządzeń, transformatorów i kabli.

Wyraźny progres widać również w energetyce konwencjonalnej. Realizacja naszych jednostek CCGT, w Ostrołęce, Grudziądzu i Gdańsku, angażuje szerokie grono przedsiębiorstw działających w Polsce. W realizację kolejnych projektów angażuje się coraz szersze grono krajowych wykonawcy, producentów, biur projektowych oraz licznych podwykonawców. Warto podkreślić, że liderem konsorcjum realizującego blok w Gdańsku jest Polimex Mostostal co pokazuje, że polskie firmy mogą również mieć wiodącą rolę w realizacji tego typu inwestycji.

Systemowe usuwanie barier dla MŚP

Aby ułatwić polskim firmom – szczególnie z sektora MŚP – wejście do tak dużych projektów, ORLEN rozwija systemowy dialog z rynkiem. Służy temu ogólnopolski cykl „Partnerzy Energii Jutra. Forum Dostawców ORLEN”. Jego celem jest wczesne informowanie o planach zakupowych i wymaganiach koncernu za pośrednictwem platformy Connect.

W wielu przypadkach barierą dla mniejszych firm nie jest brak potencjału wykonawczego, lecz brak wiedzy o specyfice dużych projektów przemysłowych: standardach jakościowych, bezpieczeństwie (HSE) czy certyfikacji. Poprzez spotkania i warsztaty ORLEN pomaga partnerom przygotować zasoby i strukturę do przyszłych postępowań.

Największe inwestycje energetyczne zawsze będą wymagały współpracy międzynarodowej i technologii od globalnych liderów. Rolą narodowego koncernu jest jednak takie prowadzenie tych projektów, aby międzynarodowe kompetencje trwale łączyły się z rozwojem krajowego przemysłu, budując odporność całej polskiej gospodarki.

Publikacja zrealizowana w ramach patronatu nad Polskim Kongresem Gospodarczym