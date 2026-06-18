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Miliardowe inwestycje i efekt skali. Jak ORLEN buduje polski łańcuch dostaw

Artykuł sponsorowany
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50 minut temu
orlen, energetyka, mśp
Miliardowe inwestycje i efekt skali. Jak ORLEN buduje polski łańcuch dostaw/Shutterstock
Transformacja energetyczna to największy program gospodarczy w nowoczesnej historii Polski. Strategia Grupy ORLEN do 2035 roku zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie nawet 380 mld zł. Kluczowym elementem tych projektów staje się local content – czyli realny udział krajowych firm w budowie nowej infrastruktury. Dla polskiego przemysłu to szansa na rozwój technologiczny.

Współczesny biznes doskonale rozumie, że local content nie jest wyłącznie statystycznym wskaźnikiem ani prostym zastępowaniem zagranicznych dostawców krajowymi za wszelką cenę. Chodzi o budowanie takiego zaplecza przemysłowego, które będzie w stanie konkurować jakością, terminowością i technologią – zarówno na rynku polskim, jak i globalnym. Przy tak gigantycznej skali nakładów, inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne stają się bezpośrednim impulsem rozwojowym dla setek rodzimych przedsiębiorstw.

Offshore wind jako poligon technologiczny

Najlepszym przykładem budowy nowego sektora od podstaw jest morska energetyka wiatrowa. W przypadku farmy Baltic Power, realizowanej przez Grupę ORLEN wspólnie z Northland Power, udział krajowych firm w całym cyklu życia projektu wyniesie minimum 21 proc. To znaczący wynik, biorąc pod uwagę, że Baltic Power jest pierwszą polską morską farmą wiatrową, a przemysł związany z tym sektorem w Polsce jest na dynamicznym, choć wczesnym etapie rozwoju. Baltic Power rozpocznie produkcję energii elektrycznej już w tym roku.

Polskie firmy stopniowo wchodzą jednak w kluczowe etapy łańcucha dostaw. W przypadku Baltic Power, konstrukcje stalowe morskich stacji elektroenergetycznych powstały w stoczniach w Gdyni i Gdańsku, część gondol dla morskich turbin wiatrowych powstała w Szczecinie, a krajowi wykonawcy odpowiadają również za infrastrukturę przyłączeniową na lądzie, w tym okablowanie, oraz bazę serwisową w Łebie.

Jeszcze wyższy udział krajowego łańcucha wartości planowany jest przy projekcie Baltic East, rozwijanym przez ORLEN Neptun, który w grudniu 2025 r. wygrał aukcję offshore. Szacowany, choć należy wskazać, ze ambitny poziom local content ma tam sięgnąć około 45 proc., a już dziś ponad 90 proc. dotychczasowych wydatków trafiło do polskich podmiotów odpowiedzialnych m.in. za badania dna morskiego, geotechnikę i prace przedprojektowe. Pierwsze projekty budują doświadczenie, a kolejne pozwalają zwiększać udział polskich przedsiębiorstw w najbardziej zaawansowanych częściach łańcucha dostaw.

Od biopaliw po zaawansowaną logistykę

Strategia angażowania krajowego kapitału obejmuje wszystkie filary działalności koncernu:

  • Biopaliwa: Udział krajowych dostawców sięga ponad 70 proc., co oznacza, że do polskich rolników trafia rocznie blisko 5 mld zł.
  • Logistyka i serwis: Kontrakty logistyczne generują dla polskich firm około 2,5 mld zł rocznie, a na usługach remontowych i utrzymaniowych krajowi wykonawcy zarobili w minionym roku ponad 1 mld zł.
  • Infrastruktura sieciowa: W Grupie Energa, przy wdrażaniu liczników zdalnego odczytu (z których korzysta już 95 proc. klientów), kluczową rolę odgrywają polscy producenci urządzeń, transformatorów i kabli.

Wyraźny progres widać również w energetyce konwencjonalnej. Realizacja naszych jednostek CCGT, w Ostrołęce, Grudziądzu i Gdańsku, angażuje szerokie grono przedsiębiorstw działających w Polsce. W realizację kolejnych projektów angażuje się coraz szersze grono krajowych wykonawcy, producentów, biur projektowych oraz licznych podwykonawców. Warto podkreślić, że liderem konsorcjum realizującego blok w Gdańsku jest Polimex Mostostal co pokazuje, że polskie firmy mogą również mieć wiodącą rolę w realizacji tego typu inwestycji.

Systemowe usuwanie barier dla MŚP

Aby ułatwić polskim firmom – szczególnie z sektora MŚP – wejście do tak dużych projektów, ORLEN rozwija systemowy dialog z rynkiem. Służy temu ogólnopolski cykl „Partnerzy Energii Jutra. Forum Dostawców ORLEN”. Jego celem jest wczesne informowanie o planach zakupowych i wymaganiach koncernu za pośrednictwem platformy Connect.

W wielu przypadkach barierą dla mniejszych firm nie jest brak potencjału wykonawczego, lecz brak wiedzy o specyfice dużych projektów przemysłowych: standardach jakościowych, bezpieczeństwie (HSE) czy certyfikacji. Poprzez spotkania i warsztaty ORLEN pomaga partnerom przygotować zasoby i strukturę do przyszłych postępowań.

Największe inwestycje energetyczne zawsze będą wymagały współpracy międzynarodowej i technologii od globalnych liderów. Rolą narodowego koncernu jest jednak takie prowadzenie tych projektów, aby międzynarodowe kompetencje trwale łączyły się z rozwojem krajowego przemysłu, budując odporność całej polskiej gospodarki.

Publikacja zrealizowana w ramach patronatu nad Polskim Kongresem Gospodarczym

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Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: MŚPOrlenbiopaliwapkg
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