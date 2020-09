Z raportu EY "A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe" wynika, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej dobrze radzą sobie z identyfikacją ekologicznego potencjału. "Chorwacja i Słowacja mają jedne z najwyższych wskaźników zielonych projektów w przeliczeniu na mieszkańca. Wyprzedziły pod tym względem Francję i Niemcy" - czytamy. Prym wiodą Szwecja, Cypr, Estonia i Czechy.

Raport zawiera listę "1000 zielonych możliwości inwestycyjnych w 27 państwach członkowskich UE", które mogą tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych UE. Dzięki tym zielonym projektom, o wartości 200 miliardów euro, ma powstać w Europie ponad 2 miliony nowych miejsc pracy.

Wśród pięćdziesięciu kluczowych inicjatyw są projekty z Polski. "Dzięki ich realizacji ma powstać 40 tysięcy nowych miejsc pracy, a emisja CO2 ma zostać zmniejszona o 26 tysięcy ktCO2e" - podkreślono. Przytoczone w raporcie przykłady kluczowych projektów z Polski to: produkcja ogniw litowo-jonowych do samochodów elektrycznych, projekty z zakresu lądowej energetyki wiatrowej oraz krakowski program Clean Air 2020, polegający na wymianie starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz modernizacji domów jednorodzinnych w celu efektywnego zarządzania energią. Kolejnym zaprezentowanym przykładem jest projekt budowy linii szybkiego tramwaju na trasie Czyżyny - Mistrzejowice w Krakowie.

Jak ocenił cytowany w czwartkowym komunikacie Jarosław Wajer z EY Polska, raport przedstawia "zaledwie ułamek zielonych projektów, które znajdują się w trakcie realizacji". Zaznaczył, że projekty z Polski przyczynią się do transformacji energetycznej. "Nasz kraj stoi jeszcze przed tym procesem, a pandemia COVID spowodowała, że zmiana metod wytwarzania energii stała się jeszcze bardziej pilna" - zaznaczył.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że Europejski Zielony Ład stawia zmiany klimatyczne i gospodarkę o obiegu zamkniętym "w centrum gospodarczej przyszłości Europy". Zgodnie z obietnicami przywódców, Plan Odbudowy dla Europy o wartości 750 miliardów euro ma wesprzeć i przyspieszyć proces transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki neutralnej dla klimatu. "Konieczna jest jednak współpraca w tym zakresie, aby zapewnić widoczność i konkurencyjność projektów zielonej infrastruktury i technologii" - podkreślono.

Wyselekcjonowany przez ekspertów EY katalog najciekawszych zielonych inicjatyw to odpowiedź na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady przyjęte w czerwcu 2020 r. w sprawie tzw. taksonomii ekologicznych projektów niezbędnych do realizacji planu działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego w związku ze zmianą klimatu. Zaproponowane Radzie Europejskiej projekty koncentrują się na adaptacji do zmian klimatycznych, zrównoważonym użytkowaniu zasobów, przechodzeniu na gospodarkę w obiegu zamkniętym, zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz ochronie ekosystemów - wyjaśniono. (PAP)

autor: Magdalena Jarco