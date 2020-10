Polskie firmy odważnie wchodzą na rynek energetyki słonecznej, który postrzegają jak nowe eldorado. Producent ciasteczek, stacje paliw, grupa multimedialna - te wszystkie spółki łączy fotowoltaika.

Moc fotowoltaiki w polskim systemie elektroenergetycznym to ponad 2,8 GW, o 1,5 GW więcej niż na koniec ubiegłego roku. Jest to więc najszybciej rosnący segment energetyczny. Porównując wrzesień tego roku do roku ubiegłego wzrost wyniósł 166 proc. Tempo wzrostu jest imponujące, zwłaszcza w segmencie mikroinstalacji, które Polacy kupują, by produkować prąd na własne potrzeby.

Na tej fali rosły ostatnio giełdowe notowania firm utożsamianych z fotowoltaiką. Gwiazda giełdy NewConnect - krakowska spółka Columbus Energy w szczycie notowań warta była niemal 4,5 mld zł. W sierpniu za akcję trzeba było płacić nawet 112 zł, teraz jednak to ok. 46 zł. Tylko 26 października, w ciągu jednego dnia, spadek notowań przekroczył 9 proc. Warto przy tym pamiętać, że dwa lata temu akcje spółki wyceniano na ok. 1,5 zł.

Fotowoltaika przyciąga pieniądze

Na tej samej giełdzie do gwałtownej zmiany notowań doszło ostatnio w przypadku spółki Ciasteczka z Krakowa. Na początku października zaskoczyła inwestorów informacją o zmianie dotychczasowej strategii działalności gospodarczej. Zajmująca się słodkościami spółka przejmie większościowy pakiet Semper Power i zamierza przestawić kompleksową strategię działalności w fotowoltaice. Kurs wystrzelił.

Jak argumentuje prezes spółki Ewa Molęda, rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo dynamicznie. - Świadomość związana z ochroną środowiska oraz zdrowia są oczywiście kluczowymi czynnikami rozwoju tej branży, jednak na rynek mają wpływ stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rosnące ceny energii oraz zobowiązania unijne dotyczące OZE - uważa prezes Ciasteczek z Krakowa.

