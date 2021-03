"Rz" podaje, że polskie spółki są coraz bliżej uruchomienia pierwszych w kraju instalacji do produkcji czystego wodoru (o zawartości w paliwie sięgającej 99,999 proc.) i stacji, na których będzie można go zatankować. Cel ten może zrealizować m.in. Orlen. Koncern dąży do uruchomienia tzw. hubów wodorowych w Trzebini (jest w trakcie budowy), we Włocławku (pozyskano oferty, trwa wybór wykonawcy) i w Płocku (rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy).

"Ponadto rozwijamy współpracę z samorządami w zakresie rozwoju transportu publicznego opartego na technologiach wodorowych" – twierdzi rzecznik Orlenu Joanna Zakrzewska.

Koncern posiada obecnie dwie stacje, na których kierowcy mogą zatankować wodór. Obie znajdują się w Niemczech. W tym roku dwie kolejne mają postać w Czechach. "O terminie uruchomienia pierwszych stacji tankowania w Polsce poinformujemy po rozstrzygnięciu przetargów na ich budowę" – przekonuje Zakrzewska.

Podania konkretnego terminu uruchomienia pierwszego punktu tankowania wodoru wystrzega się także Lotos. Pierwotnie informował, że dwa pierwsze otworzy w Gdańsku i Warszawie do końca tego roku. Wcześniej miały powstać instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru na terenie gdańskiej rafinerii. Wszystkie te inwestycje tworzą projekt Pure H2, dzięki któremu Lotos chciał być pierwszym w Polsce wytwórcą wodoru o bardzo wysokiej czystości. Dziś spółka już tak zdecydowanego stanowiska nie zajmuje.

"Liczymy na to, że utrzymamy się w czołówce firm, jeśli chodzi o wdrożenie pełnego procesu produkcji, dystrybucji i tankowania wodoru. Oczywiście, inne przedsiębiorstwa również intensywnie działają w tym obszarze, więc rywalizacja o pozycję lidera będzie zacięta" – podaje biuro prasowe Lotosu.

Na etapie prac projektowych i pozyskiwania pozwoleń są trzy inwestycje w PGNiG: Hydra Tank (stacja tankowania wodoru), InGrid – Power to Gas (budowa instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzała prąd do produkcji wodoru) i New Fuel Lab (nowe laboratorium).