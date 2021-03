"Jeżeli do końca II kwartału ruszą budowy pierwszych farm, w przypadku których mamy już pozwolenia na budowę, o mocy 32 MW, to sama budowa to kwestia kilku miesięcy. Wówczas pierwsze przychody z farm fotowoltaicznych byłyby możliwe do uzyskania jeszcze przed końcem 2021 roku" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.

Szef Unimotu podkreślił, że grupa realizuje trzy projekty fotowoltaiczne. Pierwszy o mocy 108 MW, jest najbardziej zaawansowany, a z tego dla 32 MW są już gotowe projekty i mają pozwolenia na budowę.

"Jesteśmy także w trakcie procesu zwiększania mocy tego projektu do 120 MW" - dodał.

Drugi projekt, o mocy 28 MW, jest na wcześniejszym etapie zaawansowania, a ostatni to tzw. greenfield.

"W ramach tego ostatniego liczymy na potencjalnie kolejne 20-30, może 50 MW mocy" - podkreślił Sikorski.

Zapowiedział również, że zgodnie z harmonogramem, w II kwartale 2021 roku ruszy również produkcja własnych paneli fotowoltaicznych przez Unimot w zakładzie w Sędziszowie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)