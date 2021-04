Krajowy Plan Odbudowy to najważniejszy dokument, nad którym pracuje obecnie rząd. Polska ma dostać 23 mld euro, z czego 6,3 mld to pieniądze na szeroko rozumianą energetykę. Dokumenty wszystkich państw UE powinny trafić na biurka Komisji Europejskiej do końca kwietnia, ale prawdopodobnie termin zostanie wydłużony - na razie ze swoim planem wyrobiła się jedynie Portugalia.

Cały czas trwają rozmowy Warszawy z Brukselą. Unijni urzędnicy wskazują naszym, że polski plan odbudowy nie spełnia kryteriów określonych w unijnych przepisach. Według nieoficjalnych informacji, plan został oceniony jako zbiór wielu rozdrobnionych pomysłów, nie do końca przemyślanych. Dotyczy to zwłaszcza energetyki.

Plan za mało klimatyczny

Przede wszystkim, jak tłumaczą nasze źródła w Brukseli, KPO nie spełnia celu 37 proc. wydatków na "zielone" cele. Trudno w tej sytuacji wskazać, jakie da efekty. Bruksela nie jest przekonana, czy polski KPO przyniesie poprawę jakości życia, w tym redukcje emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Plan powinien też odpowiednio uwzględniać zaangażowanie kapitału prywatnego. - Musi być przyspieszenie pewnych procesów, inaczej trudno będzie o efekty - mówi w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl jeden z urzędników.

W KPO czytamy wprawdzie, że wydatki klimatyczne sięgną 37,7 proc., co oznacza że polski plan spełnia unijne wymogi. Według organizacji pozarządowych tak nie jest, ponieważ nie wszystkie środki można jednoznacznie zaliczyć do ochrony klimatu, np. 388 mln euro przeznaczone na inwestycje w systemy grzewcze, które prawdopodobnie obejmują wsparcie dla elektrociepłowni gazowych. Kolejny przykład to właśnie Czyste Powietrze (3,2 mld euro), które w dużej mierze wspiera montaż kotłów gazowych, a także 797 mln euro przeznaczone na rozwój technologii wodorowych i innych paliw alternatywnych, co mogłoby obejmować wsparcie dla infrastruktury transportu gazu ziemnego. Analiza Wise Europa i E3G dla Green Recovery Tracker wskazuje, że w przypadku tych funduszy o ich efektach zdecyduje praktyka.

Czy rząd odmrozi inwestycje w energetyce wiatrowej? Czy zostanie zniesiona zasada 10H? Co z kwestią ubóstwa energetycznego? Czy zasady rządowych dopłat do zmiany ogrzewania ulegną zmianie? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl