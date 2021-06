Komunikat ten głosi, że Nord Stream 2 AG złożyła wniosek do Niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur - BNetzA) o "certyfikację prewencyjną jako niezależny operator systemu transportowego".

Spółka zapowiedziała przy tym, że nadal będzie podejmować kroki prawne dotyczące dyrektywy gazowej UE. Chodzi o odwołanie się w sądach niemieckich od odrzucenia jej wniosku o wyłączenie budowanego przez Gazprom gazociągu spod znowelizowanej unijnej dyrektywy gazowej.

Dyrektywa, która weszła w życie w 2019 roku, przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego.

Prawo to zakłada, że podmioty eksploatujące gazociąg są zobowiązane do zapewnienia rozdziału między systemami przesyłowymi a ich operatorami oraz do ustanowienia niedyskryminującego systemu dostępu operatorów trzecich do systemu przesyłowego oraz dostaw gazu na podstawie publikowanych taryf.

W przypadku Nord Stream 2 jego operator - spółka Nord Stream 2 AG - w 100 proc. należy do Gazpromu.