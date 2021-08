Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spotkał się z przedstawicielami rządu i biznesu na Ukrainie. Wizyta miała na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości rozwoju działalności PKN Orlen zgodnie ze strategią koncernu do 2030 r., podano.

Reklama

"Skuteczna realizacja strategii Orlen2030 wymaga od nas precyzyjnego wdrażania założonych celów i przyspieszenia w inwestycjach. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej, dlatego mocny akcent stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii czy zwiększenie dostępności paliw alternatywnych. Ukraiński rynek ma duży potencjał z punktu widzenia dalszego rozwoju naszego biznesu. Relacje gospodarcze między Polską i Ukrainą już są dobre i nie wykluczamy zacieśnienia współpracy w obecnych lub nowych obszarach biznesowych. Po udanych spotkaniach na Ukrainie zakładam, że uda się to osiągnąć z korzyścią dla obu stron" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Grupa Orlen, sprzedając ok. 1 mln ton produktów naftowych i rafineryjnych na Ukrainę jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny i oleju napędowego do tego kraju. Koncern posiada prawie 15% udziału w rynku paliw drogowych, ok. 20% udziału w rynku paliwa lotniczego oraz rosnący udział w rynku asfaltów, zaznaczono.

Szczególnie Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, posiada wieloletnie relacje i kontrakty ze wszystkimi kluczowymi klientami działającymi na rynku ukraińskim. Ważnym elementem strategii Grupy Orlen jest budowanie wizerunku stabilnego dostawcy, niezależnego od sytuacji geopolitycznej w regionie, który dotrzymuje zobowiązań nawet w tak trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Dzięki temu, PKN Orlen utrzymuje wizerunek nowoczesnej, solidnej i stabilnej firmy europejskiej. Największą przewagą konkurencyjną Orlen Lietuva jest stabilność i terminowość dostaw oraz ich niezależność od sytuacji geopolitycznej, podkreślono także w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.