Tego dnia w Kijowie odbyło się spotkanie minister energetyki USA Jennifer Granholm, niemieckiego ministra Altmaiera i ministra energetyki Ukrainy Hermana Hałuszczenki.

Szefowie resortów omówili zagrożenia związane z realizacją projektu Nord Stream 2, kwestie reformowania przez Ukrainę sektora energetycznego, w tym z punktu widzenia dekarbonizacji i nowych technologii - poinformował na briefingu Hałuszczenko.

"W sprawie NS2 wychodziliśmy z tej pozycji, która już była wcześniej przedstawiona: nie możemy pozwolić Rosji na wykorzystanie gazu jako broni" - oświadczył ukraiński minister.

Jak dodał, rozmawiano też o tym "jak ważne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu i tranzytu", a także o "krokach, jakie zapewnią Ukrainie gwarancję utrzymania potencjału tranzytowego".

Minister wskazał, że poruszono też temat zastosowania trzeciego pakietu energetycznego UE, usunięcia monopolu Gazpromu na rynku, a także kroków, jakie można podjąć z punktu widzenia realnych gwarancji dla Ukrainy w sprawie utrzymania tranzytu.

Energetyczne bezpieczeństwo Ukrainy i krajów Europy jest kluczowe - oświadczył Hałuszczenko. Mówiono też o synchronizacji systemu energetycznego Ukrainy z krajami UE. To istotne dla Ukrainy z punktu widzenia dekarbonizacji i transformacji energetyki - dodał.

"Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę na temat bezpieczeństwa dostaw energii i gazu do wszystkich krajów w Europie, w tym do Ukrainy" - powiedział z kolei Altmaier. Przekazał, że podczas spotkania omówiono oświadczenie USA i Niemiec w sprawie NS2, ogłoszone kilka tygodni temu.

"Jesteśmy zdeterminowani, by polepszyć naszą współpracę" - kontynuował. Jak dodał, Niemcy chcą wspierać zieloną transformację Ukrainy i są gotowe "do jak najbliższej współpracy" w sprawie synchronizacji systemów energetycznych tego kraju z systemami UE.

Niemcy chcą odegrać pozytywną i konstruktywną rolę w tym obszarze - zapewnił Altmaier, zaznaczając, że niemieckie firmy są gotowe, by przybyć na Ukrainę i inwestować tu. Jak dodał, Niemcy są też zainteresowane produkcją i transportem zielonego wodoru na Ukrainie.

Spotkanie trojga ministrów odbyło się na marginesie inauguracyjnego szczytu Platformy Krymskiej w Kijowie.

W lipcu władze USA i RFN ogłosiły we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat NS2. W ramach umowy USA wstrzymują nakładanie sankcji na rurociąg, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji.

Berlin zobowiązał się m.in. do stworzenia funduszu inwestycji w zieloną transformację Ukrainy, projekty energetyczne, oraz użycia wszelkich środków, by skłonić Rosję do przedłużenia umowy o tranzycie gazu przez Ukrainę. Niemcy mają też nałożyć własne sankcje w przypadku, gdy Rosja będzie używać NS2 do szantażu wobec Kijowa.

Porozumienie było krytykowane przez polityków obu partii w Kongresie USA, a także m.in. przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy.