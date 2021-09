Reklama

"Jesienią ubiegłego roku uruchomiliśmy w Rzepedzi pierwszy modułowy magazyn energii w Polsce, wspólnie z Teslą. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu magazynu o mocy 200 MW nad morzem. To może być nasz drugi projekt magazynowy, ale pod warunkiem otrzymania dotacji" - powiedział Dąbrowski w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wyjaśnił, że na razie brak jest bowiem rozwiązań regulacyjnych, które sprawiłyby, że inwestowanie w magazyny będzie opłacalne. Technologia jest jeszcze kosztowna, a używane baterie ulegają degradacji.

"Pracuje się nad nowymi technologiami w magazynowaniu i w tym też widzimy swoja szansę na przyszłość" - dodał prezes.

"Przystępujemy do wewnętrznej dyskusji w Grupie PGE, jakie zaproponować rozwiązania legislacyjne, które w przyszłości pozwolą, by magazyny energii mogły być powszechnie stosowane przez grupy energetyczne. Oczywiście musimy to zrobić we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi" - wskazał także Dąbrowski.

W grudniu 2020 r. Polska Grupa Energetyczna uruchomiła pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi w województwie podkarpackim. Moc instalacji to ok. 2,1 MW a pojemność to 4,2 MWh.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

