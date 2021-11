Globalna moc elektrolizerów do 2030 r. może sięgnąć co najmniej 54 GW. W projekcie "Polskiej strategii wodorowej" założono natomiast, że ich moc do tego czasu wyniesie 2 GW. To bardzo ambitny cel. Zwłaszcza w najbardziej pożądanym scenariuszu produkcji tzw. zielonego wodoru, czyli wytworzonego w instalacjach zasilanych OZE.

Na początku października Międzynarodowa Agencja Energetyczna opublikowała raport Global Hydrogen Review 2021, z którego wynika, że moc elektrolizerów w ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się i w połowie tego roku osiągnęła pułap ok. 300 MW. Reklama Wskazane na wstępie 54 GW do 2030 r. mają powstać dzięki ok. 350 projektom, które obecnie są już rozwijane. Dodatkowo na wczesnym etapie przygotowań znajduje się kolejne 40 projektów o łącznej mocy 35 GW. Z wyliczeń MAE wynika, że realizacja tych wszystkich przedsięwzięć pozwoliłaby w perspektywie 2030 r. produkować 8 mln ton wodoru. To jednak wciąż niewiele w kontekście scenariusza zerowej emisji CO2 do 2050 r., założonego w "Mapie drogowej MAE dla globalnego sektora energetycznego". On zakłada bowiem potrzebę produkcji w elektrolizerach 80 mln ton wodoru. Lider i naśladowcy Obecnie liderem pod kątem mocy zainstalowanej elektrolizerów jest Europa (40 proc.) i zdaniem MAE w najbliższych latach pozostanie na czele dzięki ambitnym strategiom Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Stary kontynent w ciągu kilku lat może jednak dogonić Australia, a duży potencjał rozwoju mają też kraje Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Z czasem powinno rosnąć też znaczenie Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska w lipcu 2020 r. przyjęła "Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu". W pierwszej fazie jej realizacji, w latach 2020-2024, przewidziano zainstalowanie zasilanych energią ze źródeł odnawialnych elektrolizerów o mocy co najmniej 6 GW, mogących wyprodukować milion ton zielonego wodoru. - Produkcja ta może się przyczynić do dekarbonizacji istniejącej produkcji wodoru, np. w sektorze chemicznym, oraz ułatwiać wprowadzenie wodoru w nowych zastosowaniach końcowych, takich jak inne procesy przemysłowe, i być może transport ciężki - wskazano w dokumencie. W drugie fazie strategii, w latach 2025-2030, wodór "musi stać się nieodłączną częścią zintegrowanego systemu energetycznego". - Strategicznym celem jest zainstalowanie do 2030 r. zasilanych energią ze źródeł odnawialnych elektrolizerów o mocy co najmniej 40 GW, które mogą wyprodukować nawet 10 mln ton wodoru odnawialnego w UE - podkreślono. Tomasz Elżbieciak, WysokieNapiecie.pl