To będzie duża zmiana dla NFOŚiGW. Fundusz, który zajmuje się wspieraniem ochrony środowiska w Polsce, mocno skręci w stronę energetyki. Wszystko przez to, że ma dostać pieniądze z nowych źródeł i przeznaczyć je na transformację energetyczną. Do tej pory NFOŚiGW głównie bazował na środkach własnych, przychodach z różnych opłat środowiskowych oraz na funduszach unijnych. Od tego roku stał się operatorem Funduszu Modernizacyjnego, a w planach jest też Fundusz Transformacji Energetycznej.

Transformacja od ulicy po kominy

Na co idą obecnie pieniądze NFOŚiGW w obszarze transformacji energetycznej? Przede wszystkim na wsparcie odnawialnych źródeł energii w ramach programów Mój Prąd, Agroenergia, Polska Geotermia Plus, Energia Plus. Kolejnym dużym obszarem jest efektywność energetyczna, oszczędzanie energii i termomodernizacja. Poza tym w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery znajdują się też działania związane z "Ciepłownictwem powiatowym" oraz wsparcie innowacji.

NFOŚiGW wypłacał też środki w ramach umów zawartych w działaniach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: OZE, efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna w budynkach publicznych, efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym, dystrybucja ciepła i chłodu, wysokosprawna kogeneracja, sieci ciepłownicze i chłodnicze dla wysokosprawnej kogeneracji. Warto dodać, że do tego dochodzą wydatki na transport zeroemisyjny, wsparcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, edukację, ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora mieszkaniowego.

W tym roku na transformację energetyki NFOŚiGW wyda niespełna 3,5 mld zł. W przyszłym roku ma to być prawie 5,8 mld zł.

Ciepło, coraz cieplej

Od tego roku NFOŚiGW został krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, z którego popłynie do Polski do 2030 roku około 26 mld zł. To suma szacunkowa, ponieważ zależy ona od cen uprawnień do emisji CO2. Polsce udało się zatwierdzić jak dotąd programy o wartości przeszło 10 mld zł, z czego trzy miliardy pójdą na sieci: inteligentną infrastrukturę energetyczną, rozwój infrastruktury pod kątem stacji ładowania pojazdów i wykorzystanie magazynów energii do celów stabilizacji sieci.

