"Rok 2021 był rekordowym dla polskiej gospodarki morskiej. Jeśli chodzi o nakłady finansowe na inwestycje jak i przeładunki. Dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu do szeroko rozumianej gospodarki morskiej, czyli do portów, armatorów, stoczni, na infrastrukturę drogową i kolejową poprawiającą dostęp do portów, przeznaczyliśmy 7 mld zł" - powiedział PAP wiceminister.

Jak wyjaśnił, pod względem wielkości przeładunków rok 2021 będzie rekordowy i po raz kolejny przekroczona zostanie bariera 100 mln ton. "Już teraz mogę powiedzieć, że zbliżyliśmy się do 110 mln ton; to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę pandemię COVID-19 oraz zachwianie na światowym rynku dostaw”. - wyjaśnił.

W ubiegłym 2020 roku w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni przeładowano blisko 104 mln ton towarów.

Do największych inwestycji w gospodarce morskiej w roku 2021 wiceminister zaliczył budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Całkowita wartość projektu to 1 mld 984 mln zł finansowane z budżetu państwa.

Kolejna inwestycja to modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5 m. Wartość całkowita tej inwestycji to 1 mld 936 mln zł, dofinansowanie UE 1 226 mln zł, środki budżetu państwa 709 mln zł. Dotąd łącznie zainwestowano 1 mld 694,5 mln zł z czego w tym roku - 840 mln zł.

Wiceminister przypomniał też o pracach związanych z modernizacją układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, których ogólna wartość to 795 mln zł i rozbudowie Nabrzeża Północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Gdańsk, którego łączna wartość to 423,08 mln zł.

Witkowski powiedział ponadto, że prowadzone są inwestycje w terminal należący do spółki DCT, w której 30 proc. udziałów ma Polski Fundusz Rozwoju.

"DCT będziemy rozbudowywać. To największy głębokowodny port na Bałtyku, zdolny do przyjmowania największych kontenerowców, które mogą przepłynąć przez Cieśniny Duńskie. Drugi taki terminal kontenerowy planujemy wybudować w Świnoujściu" - poinformował wiceminister.

Wiceminister wyraził zdziwienie, że poprzednia ekipa rządowa, czyli Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie prowadziła tak wielkich inwestycji w infrastrukturę portową, jak te, które są obecnie realizowane. Jako przykład podał most kolejowy w Podjuchach. "Nie rozumiem, jak poprzednie rządy mogły się zgadzać na to, aby jedyna droga kolejowa do portu w Szczecinie prowadziła przez niezelektryfikowany most, który zamarzał przy temperaturze minus 5 stopni i barki nie mogły pod nim przepływać" - podkreślił.

"My to zmieniamy i modernizujemy tę przeprawę" - dodał.

Przypomniał, że dzięki ostatniej nowelizacji ustawy COVID-owej, 360 mln zł w obligacjach trafi do portów w Szczecinie i Świnoujściu na budowę falochronu w porcie zewnętrznym, który będzie zlokalizowany na wschód od Gazoportu.

"Premier postawił przed nami zadanie budowy przekopu Mierzei Wiślanej, która jest na ukończeniu. Idziemy dalej i realizujemy kolejne duże inwestycje” - powiedział wiceminister.

Witkowski poinformował, że w dzięki inwestycji w przekop zyska cały region. Władze Elbląga szukają partnerów do rozwoju portu. "Wiem, że General Electric jest mocno zainteresowany korzystaniem z drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" - ujawnił.

"Ponadto przy inwestycji związanej z przekopem Mierzei Wiślanej planujemy wyposażenie portów położonych nad zalewem jak Frombork, Tolkmicko, Suchacz, Nowa Pasłęka, Kąty Rybackie, Krynica Morska, w nowe mariny, nowe nabrzeża" - powiedział.

Witkowski podkreślił, że nie byłoby tych rekordowych inwestycji, gdyby nie trzy osoby. "Przede wszystkim mam tu na myśli premiera Mateusza Morawieckiego, Joachima Brudzińskiego oraz wiceminister, zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów panią Izabelę Antos" - wymienił Witkowski.

Wiceminister przypomniał, że w lipcu rząd przyjął uchwałę dotyczącą portu instalacyjnego dla farm wiatrowych. "My udostępnimy firmom energetycznym, w ramach dzierżawy, ok. 15 ha terenów w Gdyni" - dodał.

Witkowski: zapadła decyzja o budowie Agroportu

Zapadała decyzja, że w Gdańsku powstanie specjalistyczny port, tak zwany Agroport, który będzie służył rolnictwu do przeładunku towarów żywnościowych i nawozów - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

"Zapadła decyzja, że w Gdańsku powstanie Agroport. Chcemy też tym przedsięwzięciem zainteresować port w Świnoujściu" - powiedział PAP Witkowski.

"W przyszłym roku planujemy rozpocząć prace, tak aby docelowo mieć dwa Agroporty dedykowane Ministerstwu Rolnictwa" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że z tych portów eksportowane byłyby owoce, warzywa i mięso, a do Polski sprowadzane byłyby nawozy.

Witkowski poinformował, że inwestorem będzie spółka powołana przez ministra rolnictwa o nazwie Agroport SA i zainwestuje w sumie po 500 mln zł w każdej z tych dwóch lokalizacji z budżetu państwa.

Przypomniał, że w porcie w Świnoujściu już istnieje duży magazyn zbożowy kontrolowany przez spółkę OT Logistics.