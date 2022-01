Reklama

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zostało zwołane na 10 marca br.

"Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienie dalszego rozwoju działalności spółki. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie niezbędnego spółce finansowania do zrealizowania planowanych projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój i modernizację sieci przesyłowych średniego i wysokiego napięcia oraz montaż liczników zdalnego odczytu. Wpływy z emisji akcji serii D nie mogą zostać wykorzystane w celu finansowania aktywów węglowych grupy kapitałowej spółki" - czytamy w uzasadnieniu.

W opinii zarządu spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do wszystkich akcji serii D jest w całości uzasadnione i zgodne z interesem spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału.

"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru wszystkich akcji serii D pozwoli spółce na zaoferowanie akcji serii D zarówno obecnym jak i nowym inwestorom spełniającym wskazane poniżej kryteria, a w konsekwencji umożliwi pozyskanie długoterminowych inwestorów. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w stosunku do tych akcji oraz emisja akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez zarząd spółki inwestorów, którzy spełniają następujące kryteria: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. [...] oraz/lub (ii) nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora [...] umożliwią spółce przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, a także pozwolą ograniczyć koszty związane z emisją akcji serii D" - czytamy także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

