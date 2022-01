Gazprom nie wziął udziału w aukcji na dodatkowe przepustowości na gazociągu jamalskim. Oznacza to, że Rosjanie nie są zainteresowani zwiększeniem wysyłki gazu do Europy. Nadal będą wywiązywać się jedynie z kontraktów długoterminowych. Wciąż pozostaje otwarta furtka w postaci kontraktowania dziennego, ale również z tego rozwiązania dostawca ostatnio nie chciał korzystać – gazociąg jamalski nie jest zapełniony już od ponad miesiąca. Wiele wskazuje zatem na to, że utrzyma się tendencja spadkowa – w styczniu Gazprom przesłał o 41 proc. gazu mniej niż rok wcześniej.