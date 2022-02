Huawei oraz Grupa R.Power zawarły umowę, na mocy której Huawei dostarczy partnerowi swoje falowniki łańcuchowe SUN2000 215KTL-H0, SUN2000 185KTL-H1 oraz SUN2000 105KTL-H1, podało Huawei. Urządzenia zostaną wykorzystane w realizacji projektów o łącznej mocy 390 MWp, zakontraktowanych przez R.Power podczas aukcji OZE.

"Współpraca między Huawei a R.Power rozwija się od wielu lat, co pozwala realizować projekty na szeroką skalę na wymagającym polskim rynku. Farmy fotowolaiczne zbudowane przez R.Power będą dostarczać setki gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyniąc polską energetykę bardziej zieloną. Huawei słynie z najwyższej jakości swoich rozwiązań i cieszy nas, że docenia to coraz więcej klientów w Polsce i na świecie" - powiedział business development manager w Huawei Digital Power Maciej Bąkała, cytowany w komunikacie.

Grupa R.Power zabezpieczyła prawa do sprzedaży energii z portfeli projektów o łącznej mocy 390 MWp w wyniku przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu miesiącach aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Falowniki Huawei, dostarczone w ramach nowo zawartej umowy, zostaną wykorzystane w budowie tych farm fotowoltaicznych. W zdecydowanej większości projektów będą to modele Huawei SUN2000 215KTL-H0, które wyróżniają się przede wszystkim wysoką sprawnością, niską awaryjnością i wyższymi uzyskami energetycznymi w porównaniu do standardowych rozwiązań, podkreślono.

"Polski rynek fotowoltaiki wielkopowierzchniowej przeżywa w ostatnich latach prawdziwy boom. Mamy w tym bardzo istotny udział. Jedną z przyczyn naszego sukcesu jest najwyższa jakość. Dlatego przy realizacji farm PV współpracujemy z liderami branżowymi - zarówno zagranicznymi, jak firma Huawei, która dostarczy nam falowniki, jak i polskimi, jak Nomad Electric - firmą, która będzie odpowiedzialna za produktywność farm, utrzymanie ruchu i serwis (O&M - operations and maintenance) wybudowanych farm fotowoltaicznych" - dodał prezes Grupy R.Power Przemek Pięta.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

R.Power jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV - rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.