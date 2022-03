Atom jest w stanie zapewnić odpowiednią podaż energii, nie generując przy tym emisji CO2. Jest to doskonałe uzupełnienie niestabilnych źródeł. Małe reaktory jądrowe są bardziej dostępne dla inwestorów ze względu na niższą bezwzględną kwotę, jaką trzeba zainwestować w projekt. Mogą być budowane w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, zasilając je w energię elektryczną, co pozwala uniknąć strat na przesyle, a jednocześnie odciąża krajowy system przesyłowy. Wymagają też mniej miejsca na inwestycję. Mogą być również używane do produkcji ciepła przemysłowego, co jest kolejną ich zaletą.