Zespół odbędzie także specjalistyczne szkolenie w Ośrodku Szkolenia Technicznego NRC w Chattanooga w stanie Tennessee. Uczestnicy programu będą mieli okazję zapoznać się z procesem licencjonowania, nadzoru budowy reaktora jądrowego oraz doświadczeniami NRC z budowy innych obiektów jądrowych.

"Jako Państwowa Agencja Atomistyki od 40 lat dbamy o bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w kraju. Kontrolujemy obiekty i instalacje jądrowe oraz blisko 7,5 tys. działalności, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w medycynie, nauce czy pracach badawczych" - podkreślił prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz, cytowany w komunikacie UDT.

Jak dodał, PAA z amerykańską Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (US NRC) współpracuje już od ponad 12 lat. "Teraz, w związku z przygotowaniami do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej i bardzo odpowiedzialnej roli jaką pełnimy w tym procesie, kontynuujemy wzmacnianie naszych kompetencji" – dodał Młynarkiewicz.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski wskazał, że projekt elektrowni jądrowej wymaga stałego kształcenia kadr, które w przyszłości zapewnią pełne bezpieczeństwo tego typu obiektów. "UDT w zakresie bezpieczeństwa technologicznego ma unikalne kompetencje na polskim rynku. Pod naszym dozorem jest ponad półtora miliona urządzeń" - zaznaczył.

Jak podkreślił Urząd, wizyta w USA jest jednym z elementów szerokiej współpracy pomiędzy PAA i UDT, której celem jest przygotowanie kompetencyjne do zapewnienia właściwego dozoru jądrowego i technicznego nad budową polskiej elektrowni jądrowej, bez względu na to, w jakiej technologii zostanie ona wybudowana.

Program stażowy w USA realizowany jest we współpracy z NRC oraz przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych. W czerwcu Westinghouse wraz z firmą Bechtel planuje przekazać rządom Polski i USA raport FEED (Front-End Engineering and Design). To techniczna część amerykańskiej oferty dla polskiego rządu i jeden z elementów realizacji umowy międzyrządowej pomiędzy Polską a USA w zakresie współpracy na rzecz rozwoju programu energetyki jądrowej.

W październiku 2021 r. wstępną, niewiążącą ofertę złożył francuski EDF. Oferta obejmuje budowę i eksploatację czterech lub sześciu reaktorów EPR w 2-3 lokalizacjach. Ofertę opartą o reaktory APR1400 w czwartek przedstawić ma rządowi koreański koncern KHNP.(PAP)