Moskwa będzie szukać "alternatywnych rynków", jeżeli Zachód zrezygnuje z rosyjskiej ropy i gazu w związku z impasem w sprawie Ukrainy - napisała agencja. Siluanow poinformował o takiej możliwości podczas konferencji prasowej w związku ze wstrzymaniem przez Gazprom dostaw gazu do Polski i Bułgarii.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli kraje zachodnie odmówią (zakupu rosyjskich dostaw energii - Reuters), będziemy szukać innych źródeł naszej konsumpcji energii" - powiedział Siluanow.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę, po wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii, że celem Unii Europejskiej jest uniezależnienie się od paliw kopalnych z Rosji. We wtorek wieczorem PGNiG przekazał informację od Gazpromu, że od godziny 8 rano w środę nastąpi całkowite wstrzymanie dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Również we wtorkowy wieczór bułgarski resort energii poinformował, iż Gazprom wstrzymał dostawy gazu do tego kraju, jako powód podając odrzucenie płatności w rublach. Tranzyt tzw. gazociągiem bałkańskim (przedłużeniem Tureckiego Potoku idącego pod Morzem Czarnym) do Serbii i dalej do Węgier został natomiast utrzymany.