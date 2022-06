Wiceszefowa resortu rozwoju, pytana w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o działania mające na celu "wyeliminowanie pośredników" w handlu węglem, wskazała: "Jutro po RM zostanie przedstawiony przez rząd pakiet wsparcia, który z jednej strony nie będzie podbijał inflacji, a z drugiej strony skróci łańcuchy dostaw".

Reklama

Wskazała, że taki pakiet "będzie przedstawiać minister klimatu Anna Moskowa".

Reklama

Jak dodała, kluczowe będzie "wyłączenie" pośredników w handlu węglem, "którzy zarabiają gigantyczne marże na cenach węgla, i logistyka, która będzie rozproszona równomiernie w poszczególnych regionach Polski jest bardzo ważna, duży nacisk na to kładziemy".

Semeniuk zwróciła uwagę, że "strach napędza popyt na dany produkt czy usługę", co sprawia, że "pompujemy i dotujemy pośredników".

"Chcemy spuścić te ceny (węgla - PAP) do cen, które były przed tym okresem 3000 zł za tonę, czyli tutaj mówimy o ok. 1000 zł" - zapowiedziała. Według Semeniuk nie powinno się jednak wprowadzać w żadnym obszarze gospodarczym cen maksymalnych. "Ale możemy wyhamować potencjał wzrostu tych cen poprzez skrócone łańcuchy dostaw, a jeśli to nie pomoże, to będziemy podejmowali kolejne działania dla najuboższych" - wskazała wiceminister rozwoju.

Jej zdaniem ceny, jeśli chodzi o energetykę surowcową, nie spadną prawdopodobnie do czasu sprzed wojny. Dodała, że Putin przygotowywał się do niej "bardzo długo, co też kosztowało". "Każdy obywatel, również spoza Europy, będzie musiał za tę wojną zapłacić" - powiedziała.

Pytana o Krajowy Plan Odbudowy, Semeniuk przekazała, że jednym z projektów, jakie w ramach KPO przygotowuje MRiT, jest tzw. tarcza deregulacyjna dla przedsiębiorców.

W piątek przedstawienie planu dotyczącego "zbicia cen węgla" zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. "W gruncie rzeczy on polega przede wszystkim na skróceniu łańcuchów dostaw, na przejęciu przez spółki Skarbu Państwa, rozszerzeniu swojej działalności o bezpośrednią sprzedaż węgla, co umożliwi znaczącą obniżkę ceny węgla" - mówił. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mk/