Reklama

Reklama

"Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem budowy naszej pierwszej elektrowni w Rumunii - jednym z naszych kluczowych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, realizując strategię wzrostu ogłoszoną w wytycznych finansowych na 2022 rok. Nowa instalacja jest ważnym krokiem w rozbudowie naszego portfela instalacji własnych. Stanowi również kamień milowy dla Photon Energy na rynku rumuńskim, gdzie do końca 2022 roku planujemy wybudować instalacje o łącznej mocy około 32 MWp. To powiększy moc naszych elektrowni własnych do ponad 120 MWp" - powiedział prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Nowy obiekt ma rozpocząć działalność w IV kwartale 2023 r. Elektrownia będzie własnością i będzie obsługiwana przez Siria Solar S.R.L. - spółkę celową należącą w całości do Photon Energy Group.

Wysokowydajne moduły słoneczne typu bi-facial zamontowane na jednoosiowych systemach nadążnych (trakerach) będą dostarczać rocznie około 8,7 GWh energii odnawialnej do sieci Enel E-Distributie Banat. Energia będzie sprzedawana na ryzyku rynkowym, czyli bez wykorzystania systemu wsparcia i bez umowy sprzedaży energii (PPA). Położona w pobliżu Siria w rumuńskim okręgu Arad elektrownia będzie zajmować ponad 9,3 ha i będzie tam zainstalowanych około 10 600 modułów fotowoltaicznych, podano także.

Po zakończeniu budowy instalacji, liczba własnych elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy wzrośnie do 89, a ich moc zainstalowana do 97,6 MWp. Jednocześnie czysta energia wytworzona przez instalacje o mocy ponad 80 MWp sprzedawana będzie na ryzyku rynkowym, bez wykorzystania systemów wsparcia.

Na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne w segmencie utility scale o łącznej mocy ponad 790 MWp, z czego 235 MWp w Rumunii. Pozostałe rumuńskie projekty, które mają powstać w 2023 i 2024 roku, znacząco przyczynią się do osiągnięcia długoterminowego celu spółki, jakim jest zwiększenie portfela własnych elektrowni do co najmniej 600 MWp do końca 2024 roku, przypomniano.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

(ISBnews)