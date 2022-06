Strategia Grupy Tauron na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. zakłada m.in. wynik EBITDA na poziomie 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r., podała spółka. EBITDA Grupy Tauron w 2021 r. wyniosła 4,2 mld zł. Strategia zakłada m.in. także wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. (wobec 614 MW obecnie) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Cel główny Grupy Tauron: Budowa wartości Grupy Tauron poprzez nowoczesne rozwiązania dla klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej, podano. "Mierniki realizacji Strategii: - EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r. - utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie - wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r. - obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r. - wdrożenie inteligentnego opomiarowania - 100% inteligentnych liczników do 2030 r. - nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej - ok. 450 MWt do 2030 r. - utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta - wskaźnik FTR (First Time Resolution) > 90% w 2030 r." - czytamy w komunikacie. Strategia oparta została na trzech priorytetach: Zrównoważona działalność, wzrost w oparciu o największą bazę klientów oraz organizacja podążająca za zmianami. "Priorytet 1 - zrównoważona działalność - pozwoli na transformację w kierunku neutralności klimatycznej oraz obniżenie emisyjności i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Działania skoncentrowane będą na zwiększeniu mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, w tym zaangażowaniu w rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz utrzymaniu wielkości mocy i poprawie efektywności energetyki wodnej, a także wyjściu z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego oraz transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Priorytet 2 - wzrost w oparciu o największą bazę klientów - pozwoli pozostać wiodącą na rynku krajowym grupą energetyczną w zakresie niezawodności dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz sprzedaży energii elektrycznej i obsługi klienta. Kluczowymi wyzwaniami będą: dekarbonizacja ciepłownictwa, zagwarantowanie niezawodności dostaw i jakości energii elektrycznej oraz ciepła, minimalizacja różnicy bilansowej energii elektrycznej i strat w przesyle ciepła, pozyskiwanie nowych klientów, wdrożenie inteligentnego opomiarowania, dalsza automatyzacja i cyfryzacja infrastruktury sieciowej, usługi elastyczności i likwidacja ograniczeń sieciowych, a także rozwój oferty produktowej, w tym oferowanie produktów o zrównoważonym wpływie na środowisko i poprawa jakości obsługi. Priorytet 3 - organizacja podążająca za zmianami - pozwoli na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej dzięki poprawie efektywności i sprawnej organizacji. Działania skoncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, optymalizacji struktury Grupy Tauron oraz poprawie efektywności operacyjnej" - wymieniono w komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. (ISBnews)