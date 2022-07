Letnie miesiące to okres, kiedy Polacy remontują i odnawiają swoje domy, w dużej mierze wymagające termomodernizacji. Rośnie świadomość potrzeby zmniejszenia zużycia energii, ale jednocześnie brakuje kampanii informacyjnych i odpowiednio wysokiego wsparcia skierowanego do tych, którzy chcą ocieplić dom. Inwestując w termomodernizację Polacy nie tylko ograniczają zużycie energii, a więc oszczędzają na wydatkach na ogrzewanie, ale też mogą podnieść wartość nieruchomości. Na co mogą liczyć?

Termomodernizacja domów i budynków to najskuteczniejszy sposób na walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach i wsiach oraz na ograniczenie ubóstwa energetycznego. Temat jest szczególnie ważny teraz, gdy z powodu wojny na Ukrainie mocno zdrożały paliwa i opał. W Polsce ok. 65 proc. końcowego zużycia energii w sektorze komunalno-bytowym przypada na ogrzewanie, podczas gdy średnia w krajach UE wynosi ok. 40 proc. Tak duże różnice wynikają nie tylko z położenia geograficznego, ale też z kiepskiego stanu polskich domów.

Co Polak w domu ma?

Około połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych, z czego większość na wsiach. Ocenia się, że nawet 70 proc. polskich domów (ok. 3,8 mln) wymaga ocieplenia. To szacunek na podstawie wieku domów oraz badań wykonanych kilka lat temu przez Instytut Ekonomii Środowiska. Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) apeluje o wprowadzenie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków i harmonogramu modernizacji tych o najgorszych parametrach “klasy G” do maksimum “klasy D”.

Co uderza, rząd nie ma aktualnych dokładnych ani szacunków odnośnie stanu domów Polaków, ani efektów jakie dają wprowadzone dotacje i ulga termomodernizacyjna. Z jednej strony na ulgę termomodernizacyjną Polscy odpisują co roku miliardowe kwoty, jednak nie wiadomo dokładnie na co. Z drugiej strony, w porównaniu z innymi krajami, wsparcie kierowane na termomodernizacje w Polsce jest niewielkie. Tymczasem skala wyzwań jest ogromna i ogromne są korzyści, jakie może przynieść gospodarce masowe ocieplanie budynków. To są miejsca pracy, oszczędność zużycia paliw, redukcja szkodliwych emisji i ograniczenie ubóstwa energetycznego, a ostatecznie – lepsze zdrowie i komfort obywateli.

