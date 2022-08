Reklama

"W poniedziałek, 22 sierpnia, metanowiec Asklipios z ładunkiem 60 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, zacumował w terminalu LNG w Świnoujściu. Łączny wolumen dostarczonego paliwa wyniósł ok. 80 mln m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. To 184. dostawa do tego terminalu i 36. w 2022 roku. W całym ubiegłym roku PGNiG odebrało w Świnoujściu 35 ładunków LNG" - czytamy w komunikacie.

Od tego roku terminal LNG w Świnoujściu dysponuje mocami regazyfikacji umożliwiającymi import 6,2 mld m3 gazu ziemnego rocznie. PGNiG ma zarezerwowaną pełną przepustowość gazoportu. Ponadto spółka korzysta z terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie, gdzie od maja tego roku przyjęła już cztery ładunki skroplonego gazu ziemnego. Po uruchomieniu gazociągu Polska-Litwa, LNG odbierane w Kłajpedzie, po regazyfikacji, jest przesyłane do Polski.

"W związku z kryzysem na europejskim rynku gazu PGNiG konsekwentnie zwiększa import skroplonego gazu ziemnego. Trzydziesta szósta dostawa do gazoportu w Świnoujściu w tym roku dobrze ilustruje tempo intensyfikacji dostaw LNG. Ładunki gazu dostarczane drogą morską pozwoliły nam rozpocząć zatłaczanie magazynów gazu jeszcze w trakcie sezonu grzewczego, a później umożliwiły dalsze gromadzenie zapasów i zaspokajanie potrzeb naszych odbiorców pomimo wstrzymania dostaw do Polski z kierunku wschodniego. To m.in. dzięki intensyfikacji importu LNG, PGNiG ma zabezpieczony odpowiedni wolumen gazu na najbliższy sezon grzewczy" - powiedziała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

"W kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać wysokie tempo odbioru skroplonego gazu ziemnego. Dzięki bardzo dobrej pozycji na globalnym rynku LNG, GK PGNiG jest w stanie zabezpieczać nowe dostawy pomimo bardzo dużego zainteresowania innych odbiorców. Ważna jest również dobra współpraca z operatorem terminalu, spółką Gaz–System, która pozwala na precyzyjne planowanie harmonogramu dostaw" - dodała prezes.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)