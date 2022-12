W Skandynawii i Niemczech temperatury będą znacznie poniżej średniej dla tej pory roku, a poziom temperatur w Helsinkach spadnie nawet o 6,9 stopnia Celsjusza poniżej wieloletniej średniej, podał Maxar Technologies w raporcie. Według synoptyków arktyczny mróz nie dotrze tylko na południe Europy.

Reklama

Arktyczne powietrze znad Grenlandii

Reklama

W środę meteorolodzy z Klart.se w Szwecji poinformowali, że w połowie lub pod koniec przyszłego tygodnia nad Europę zacznie napływać fala arktycznego powietrza znad Grenlandii.

Po łagodniejszej niż zwykle jesieni, która pozwoliła uzupełnić wyczerpane rezerwy gazu ziemnego, pierwsze przedłużające się ochłodzenie tej zimy wystawi europejskie źródła energii na poważną próbę. Od Finlandii po Francję, rządy ostrzegają przed niedoborami i ciągłymi przerwami w dostawie energii, ze względu na rosnący w nadchodzących miesiącach popyt.

Mocne mrozy na początku grudnia pojawią się też w Polsce, a ujemne temperatury mają stopniowo obejmować coraz większą część kraju. W nocy na wschodzie miejscami temperatury mogą wynosić nawet -15 stopni C.

Ceny energii będą rosnąć

Ceny energii już teraz przyprawiają konsumentów o zawrót głowy. Nordycka stawka dzienna w środę wzrosła na giełdzie Nord Pool w Oslo o 8,2 proc. do 373,23 euro za megawatogodzinę, czyli do najwyższego poziomu od szczytu kryzysu energetycznego we wrześniu.

Kluczem do opanowania cen jest poziom wód w rozległych zbiornikach regionu. Istotne jest, ile wody na tamach producenci zdecydują się zatrzymać na późniejszy okres zimowy, kiedy ceny energii mogą być jeszcze wyższe.

„Najprawdopodobniej będziemy świadkami dużego wzrostu popytu, co spowoduje, że producenci energii wodnej podniosą wycenę wody, a tym samym doprowadzą do wyższych cen”, powiedział Fabian Ronningen, analityk w Rystad Energy AS.

Pogoda łaskawa dla południa Europy

Południowa Szwecja już teraz zmaga się z niedoborami prądu. Planowana w grudniu przerwa w pracy z powodu naprawy największego reaktora w kraju będzie największym jak dotąd sprawdzianem. Według Ronningena może to zwiększyć eksport energii elektrycznej z Norwegii. Jego zdaniem ceny prawdopodobnie utrzymają się powyżej poziomu 300 euro przez kilka następnych tygodni jako bezpośredni skutek chłodniejszej pogody.

Według Maxar, firmy zajmującej się prognozowaniem pogody, znaczna część Europy kontynentalnej jest również przygotowana na chłodniejsze dni w przyszłym tygodniu. W poniedziałek temperatura w Paryżu spadnie o 6,6 stopnia Celsjusza poniżej normy. Według Maxar pogoda w Europie Południowej pozostanie łagodna w tym tygodniu, a temperatury w Rzymie prognozowane w środę są na poziomie 2,1 stopnia powyżej normy.