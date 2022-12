Reklama

Produkcja biometanu w Polsce nie może ruszyć mimo wielu zapowiedzi i sporego grona chętnych, co powoduje, że potencjał biogazu w Polsce nie jest w pełni wykorzystany. Biogaz jest spalany w instalacjach kogeneracyjnych, ponieważ w ten sposób producenci energii otrzymują wsparcie – w ramach aukcji i taryf gwarantowanych ( FiT i FiP). Według danych URE na koniec ubiegłego roku w kraju działało 346 biogazowni.

Reklama

Potencjał produkcyjny Polski szacuje się nawet na 8 mld m3 biometanu

O ile produkcja energii elektrycznej z biogazu rozwija się systematycznie dzięki systemowi wsparcia, o tyle biometan nie ma jeszcze odpowiednich regulacji, które uczyniłyby takie instalacje opłacalnymi. Polska Spółka Gazownictwa pierwszą biometanownię prawdopodobnie przyłączy w 2024 roku.

W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości ok. 55 proc. metanu. Po oczyszczeniu w specjalnych modułach, powstaje z niego biometan o zwartość ok. 98 proc. metanu, co odpowiada parametrom gazu ziemnego.

Potencjał produkcyjny Polski szacuje się nawet na 8 mld m3 biometanu, jednak zdaniem praktyków, po uwzględnieniu ograniczeń z dostępnością do substratów i do sieci gazowej, będzie to do 4 mld m3. Wg szacunków PKN Orlen przy produkcji 2 mld m3, w Polsce potrzeba ponad pół tysiąca biogazowni.

Koncern postanowił wejść w tę niszę. Jak zapewnił prezes Daniel Obajtek, nowoczesne źródła energii to przyszłość, a biometanownie zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób Orlen zapewni też sobie wypełnienie Narodowego Celu Wskaźnikowego, który obliguje koncerny paliwowe do wykorzystywania OZE w transporcie.

Biometan i BioLNG zamiast gazu

Orlen nie jest tu na europejskim rynku paliwowym wyjątkiem. BioLNG można tankować już w kilku krajach Europy. Wojna w Ukrainie jeszcze wzmocniła zainteresowanie biogazem i przyspiesza inwestycje w biometan.

Shell ogłosił właśnie, że przejmuje wiodącego europejskiego producenta biometanu – duńską firmę Nature Energy, która ma w 14 biogazowniach produkuje 180 mln m3 biogazu i planuje kolejne 30 projektów w Europie i Ameryce Północnej. Shell zapłaci za nią 1,9 mld euro. W Holandii Shell od lutego tego roku oferuje klientom tankującym mix LNG i bioLNG.

W Polsce Shell otworzył już kilka stacji tankowania skroplonego gazu, ale nie ma jeszcze w ofercie bioLNG. Docelowo będzie miał w Polsce 11 takich stacji, które w większości mają działać w konsorcjum bioLNG EuroNet, tworzące korytarz od Hiszpanii po Polskę. Teraz Shell ma 53 stacje LNG w całej Europie.

Po co Orlen chce wejść w produkcję nowego paliwa? Jak skuteczny jest gaz z kiszonki i odpadów? Co jest wąskim gardłem przedsięwzięcia? Gdzie jest opłacalność inwestycji w biometanownie i produkcję bioLNG?

Po co Orlen chce wejść w produkcję nowego paliwa? Jak skuteczny jest gaz z kiszonki i odpadów? Co jest wąskim gardłem przedsięwzięcia? Gdzie jest opłacalność inwestycji w biometanownie i produkcję bioLNG? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl