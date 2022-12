PGE ogłosiło w środę zakup za 1,913 mld zł 100 proc. udziałów PKPE Holding, który kontroluje m.in. PKP Energetyka.

"Powrót strategicznych dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski spółek w ręce nas wszystkich, czyli skarbu państwa, to jeden z postulatów rządu Prawo i Sprawiedliwość, który konsekwentnie realizujemy od lat - z korzyścią dla polskich rodzin" - napisał Morawiecki na portalu społecznościowym Facebook.

"Spółki skarbu państwa potrafią działać szybko, skutecznie i kierując się kryteriami innymi, niż wyłącznie rynkowa chęć zysku. To cele, które realizuje Ministerstwo Aktywów Państwowych pod kierownictwem wicepremiera Jacka Sasina, za co mu bardzo dziękuję" - dodał.

Jesienią 2015 r. PKP Energetyka została sprzedana przez rząd Ewy Kopacz amerykańskiemu funduszowi CVC Partners za 1,965 mld zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. Jak podała PGE, cena kupna - 1,913 mld zł - została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. na 5,944 mld zł, z czego 3,8 mld zł stanowią inwestycje zrealizowane od 2016 r. Jak mówił w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski, PGE skontrolowało te inwestycje i uznało ich kwoty, podkreślał, że w 2016 r. PKP Energetyka miała niecałe 100 mln zł zysku operacyjnego, a dziś jest to ok. 700 mln zł.

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych, dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników.

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych itp. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej, udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc. W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.