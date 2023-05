Oczywiście znacznie większym wydobyciem obu surowców może pochwalić się Rosja, ale została ona uwzględniona w dokumencie BP Statistical Review of World Energy 2022, na którym oparte jest zestawienie, w innej kategorii.

Analiza poniższych wykresów pokazuje, że w Europie produkcja gazu ziemnego jest lepiej zdywersyfikowana niż ropy. O ile dwa wspomniane dominujące kraje odpowiadają aż za ok. 84 proc. całkowitej produkcji ropy, to w przypadku drugiego paliwa ich udział wynosi ok. 70 proc.