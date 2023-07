Atom gwarancją bezpieczeństwa

Reklama

Jak stwierdziła Anna Moskwa, "gwarancją bezpieczeństwa energetycznego w Europie jest i będzie atom". Zauważyła, iż ceny energii w Finlandii spadły ceny energii po otwarciu elektrowni jądrowej.

Odnosząc się do planowanej elektrowni jądrowej w Polsce, oceniła, iż "nigdy nie mieliśmy tak dużej inwestycji w energetyce".

Reklama

"Skala tej inwestycji i też potem termin, trwałość tej inwestycji są nieporównywalne do jakiejkolwiek innej, którą dotychczas prowadziliśmy" – podkreśliła minister klimatu. Wyraziła również nadzieję, że we wrześniu zostanie podpisana umowa ostateczna z wykonawcą.

Ceny energii

Minister odniosła się również do cen energii w Polsce. Powołując się na dane Eurostatu, zauważyła, iż w 2022 r. koszt utrzymania mieszkania w Polsce był jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

"W Polsce koszt utrzymania mieszkania, nie tylko energia, ale i woda i gaz i energią jest jednym z najniższych całej Unii Europejskiej. Jedynie w Bułgarii jest minimalnie taniej" – stwierdziła Moskwa.

"Jednocześnie portal energetyka24 zrobił taką analizę, też na podstawie danych Eurostatu. Na 28 kwartałów, kiedy rządził PiS, w 28 kwartałach ta cena w Polsce była najniższa. I mówimy o tej cenie dla odbiorcy. To co nas interesuje, to co widzimy na rachunku, jaka jest cena końcowa dla odbiorcy" – dodała minister.

Lokalizacja elektrowni jądrowej

W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Na realizację programu w latach 2023-2029 przewidziano ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

12 lipca br. Anna Moskwa poinformowała o wydaniu decyzji zasadniczej dla PEJ. Dokument ten umożliwia inwestorowi ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji, a następnie zezwolenie na budowę. (PAP)