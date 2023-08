Zmiana poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze, jaka nastąpiła z początkiem roku, przynosi widoczne rezultaty. Sztandarowy program, z którego można dostać dofinansowanie na wymianę kopciucha i termomodernizację domu jednorodzinnego, stał się bardziej atrakcyjny dla tych, którzy modernizują i ocieplają domy.

Co więcej, z programu Czyste Powietrze mogą od tego roku skorzystać ponownie osoby, które już wymieniły kopciucha, a chcą wziąć dotację na kompleksową termomodernizację. W ten sposób Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przyczynić się do mniejszych rachunków właścicieli domów za ogrzewanie, tak by po wymianie kopciucha nie płacili więcej za prąd, pelet czy gaz.

Reklama

To też przeciera drogę do kolejnych programów wsparcia, jakie muszą powstać, by zmniejszyć ubóstwo energetyczne. Polska, podobnie jak inne państwa unijne, będzie musiała zadbać o to, by podnieść efektywność energetyczną domów – „wampirów energetycznych”, których termomodernizacja znacznie zmniejszy rachunki za ogrzewanie.

Sowite dotacje na termomodernizację

Reklama

Najtańszą energią jest ta oszczędzona, a najdroższą – ta, której zabrakło. O tym wiedzą wszyscy, ale szczególnie ostatni rok pokazał, że warto inwestować w oszczędzania energii. Koszty materiałów budowlanych i usług jednak zacznie wzrosły, a po obniżeniu podatku dochodowego zmalała także atrakcyjność ulgi termomodernizacyjnej. Pomogło podwyższenie dotacji w programie Czyste Powietrze.

W tym roku 52 proc. złożonych do końca maja wniosków w programie Czyste Powietrze dotyczyło termomodernizacji. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy w tym samym czasie było to 36 proc. Najczęściej wnioskodawcy łączą wymianę kopciucha z termomodernizacją, rzadziej składają wnioski tylko dotyczące prac termomodernizacyjnych.

W sumie od początku programu Czyste Powietrze, który ruszył we wrześniu 2018 roku, Polacy złożyli ponad 650 tys. wniosków, z czego prawie 320 tys. obejmuje termomodernizację. W tej puli 22 tys. dotyczy kompleksowej termomodernizacji, na którą można dostać od tego roku wyższe dofinansowanie sięgające nawet 135 tys. zł (jeśli wliczyć w to wymianę kopciucha i instalację fotowoltaiczną). W programie obowiązuje zasada – im uboższa osoba, tym wyższy poziom wsparcia. Wyższe dotacje można dostać także na urządzenia o lepszej efektywności energetycznej.

Czy wyniki programu Czyste Powietrze dają nadzieje na pokonanie smogu? Czy można sprzedać nieefektywny dom? Jak pokonać wampiry energetyczne? Co dalej z piecami na węgiel i gaz? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl