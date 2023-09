Po raz pierwszy w historii powiązano obniżki cen z koniecznością udzielenia zgody marketingowej w powszechnie obowiązującym akcie prawnym. Dotychczas tego typu propozycje firmy składały samodzielnie klientom, oferując pewien upust (czasem prezent) w zamian za umożliwienie im wysyłania np. SMS-ów czy e-maili reklamowych. Teraz uregulowano to w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2023 r. poz. 1847). Jeśli ktoś chce zaoszczędzić na prądzie do 125 zł rocznie, to musi spełnić któryś z warunków z art. 50b ust. 1 rozporządzenia. Jednym z nich jest wyrażenie zgody na „otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego (…) informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo”.

