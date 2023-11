Przenoszenie produkcji węgla do krajów rozwijających się

"Dekarbonizacja to, według mnie proces przenoszenia produkcji i konsumpcji węgla z krajów wysokorozwiniętych do krajów azjatyckich i rozwijających się. Oznacza globalny wzrost zużycia węgla dla podniesienia poziomu życia mieszkańców tych obszarów i zapewnienia nieprzerwanych dostaw dóbr konsumpcyjnych do krajów rozwiniętych. Tak to dzisiaj działa" - mówił szef największej górniczej spółki podczas czwartkowej konferencji "Górnictwo zrównoważonego rozwoju".

W tym roku doroczna konferencja, organizowana przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyła się pod hasłem "Klimat i energia - konsekwencje europejskiej polityki klimatycznej dla polskiej gospodarki. Globalne wyzwania i regionalne działania".

Gwałtowny wzrost produkcji i zużycia węgla na świecie

Prezes PGG, który jest także szefem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal zauważył, iż w ostatnich latach gwałtownie wzrosła produkcja węgla i jego zużycie na świecie, co - jak ocenił - zbiega się z aktywnością konferencji klimatycznych na rzecz dekarbonizacji.

Rogala podkreślał, że dekarbonizacja postępuje w krajach europejskich i USA, natomiast w Chinach i Indiach, które deklarują chęć uzyskania neutralności klimatycznej do 2060 roku, obecnie gwałtownie rośnie produkcja i zużycie węgla. "Węgiel i moce węglowe są potrzebne krajom azjatyckim do zdobycia przewagi konkurencyjnej" - wskazał prezes PGG, zwracając uwagę, iż w ciągu minionych 20 lat udział Chin w globalnym PKB wzrósł z niespełna 5 do 20 proc. światowego PKB.

"Transmisja miejsc pracy"

Obecnie - według prezesa PGG - odbywa się "transmisja miejsc pracy" do państw azjatyckich, a Europa uzależnia się od azjatyckich technologii i dóbr, potrzebnych do codziennego życia. "Nie jesteśmy już w stanie funkcjonować, nie mając komponentów czy urządzeń z Azji. Podejście Azjatów jest wyłącznie pragmatyczne, by zbudować trwałą przewagę technologiczną i ekonomiczną" - mówił Rogala.

W Europie OZE wypychają węgiel

W Europie - kontynuował prezes PGG - odnawialne źródła energii wypychają obecnie węgiel, który staje się paliwem pomocniczym. "W Polsce w ciągu 10 lat wyłączyliśmy z produkcji 28 mln ton węgla, co stanowi 44 proc. całego wydobycia" - powiedział Rogala, oceniając, iż nigdzie nie było tak dużej dynamiki odejścia od własnego węgla jak w Polsce, przy jednoczesnym imporcie tego surowca rzędu 16 mln ton rocznie.

Prezydent stowarzyszenia Euracoal zauważył, że w tym roku produkcja węgla energetycznego w Polsce będzie najprawdopodobniej o 5 mln ton mniejsza, niż zakładano na 2023 rok w zawartej ponad 2 lata temu umowie społecznej dla górnictwa.

Prezes potwierdził, że w tym roku PGG nie korzystała dotąd z budżetowych subwencji, jednak - jak mówił - trzeba pamiętać, że likwidacja krajowego górnictwa będzie kosztować, ponieważ wiąże się z przebudową całego systemu energetycznego w Polsce.

"Potrzebnych będzie wiele miliardów dolarów na budowę atomu, oraz kolejne miliardy na przebudowę sieci i jej rozwój" - powiedział prezes PGG i ocenił, że także kilka miliardów złotych potrzebnych dla PGG to nakłady, jakie trzeba będzie ponieść w związku z transformacją energetyczną w Polsce. (PAP)