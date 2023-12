"Obiekt o mocy zainstalowanej 1 MWe w wysokosprawnej kogeneracji zostanie uruchomiony niedaleko Pułtuska. Zakład będzie pracować około 8 tys. godzin w skali roku i wyprodukuje około 8 GWh zielonej energii w skali roku. Wydajność na tym poziomie pozwoli na pokrycie zapotrzebowania energetycznego np. małego zakładu przemysłowego" - wskazał E.ON Polska.

Reklama

Dodano, że prace przy budowie już ruszyły, a zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji energii planowane jest na koniec 2024 roku.

Z resztek będzie nawóz

Reklama

Jak podała spółka, zakład będzie wykorzystywał substraty biomasy rolniczej i odpady. "Materiał pofermentowy biogazownia będzie dystrybuowała jako bogaty w mikroelementy nawóz na potrzeby miejscowych rolników. Pozwoli to zarówno wesprzeć okoliczną społeczność, jak i zmniejszyć ślad węglowy związany z jego transportem, gdyż zostanie wykorzystany lokalnie" - zaznaczyła spółka. Dodano, że wszystkie procesy odbywać się będą w hermetycznych warunkach pod przykrytymi zbiornikami. "Dzięki temu zakład nie będzie źródłem intensywnych, nieprzyjemnych zapachów" - zapewnił E.ON.

Zwrócono uwagę, że inwestycja ta wpisuje się w strategię firmy E.ON. "Transformacja sektora energetycznego stawia przed branżą wiele wyzwań, którym sprostanie wymagać będzie czasu i poszerzenia wykorzystywanych technologii. Dużą szansą jest budowa zróżnicowanych źródeł OZE, by w coraz większej skali sięgać nie tylko po fotowoltaikę i źródła wiatrowe, ale także po biogaz" - wskazano.

OZE niezależne od pogody

"Widzimy duży potencjał w rozwoju źródeł biogazowych w Polsce i chcemy dalej inwestować w ten obszar" – zapewnił dyrektor ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa w E.ON Polska Artur Stawiarski. "Biogazownia niedaleko Pułtuska jest naszym pierwszym i na pewno nie ostatnim projektem w tym segmencie. Wierzymy w dywersyfikację źródeł OZE, co oznacza również inwestycje w takie, które mogą pracować z pełnią swoich możliwości niezależnie od pogody" – dodał.

Dodano, że w Niemczech i w Danii E.ON odpowiada za kilkanaście procent rynku biometanowego. Spółka podkreśliła, że know-how grupy nie obejmuje jedynie projektowania instalacji i procesów spalania biogazu, ale również wtłaczania biometanu do sieci.

Według dostępnych danych, możliwości produkcji biogazu z odpadów w Polsce to niemal 13-15 mld m sześc. rocznie, co odpowiada ok. 8 mld m sześc. biometanu - podano. Wskazano, że w porównaniu z Niemcami, którzy produkują biogaz w niemal 9900 zakładach (o mocy 5900 MWe), w naszym kraju dysponujemy jedynie 160 takimi jednostkami (152 MWe).

"W ramach rozwoju swojego potencjału na rynku biogazowym, E.ON Polska nawiązał współpracę z Biowatt SA. wykonawcą tego typu inwestycji. Biowatt SA opracował projekt biogazowni rolniczej i będzie odpowiedzialny za jej prowadzenie w dwóch pierwszych latach funkcjonowania" - poinformował E.ON Polska.

Firma podkreśliła, że w odróżnieniu od instalacji PV i farm wiatrowych, biogazownie są niezależne od warunków atmosferycznych i mogą nieprzerwanie generować energię elektryczną.

Jak informuje E.ON Polska, spółki należące do Grupy E.ON (wcześniej innogy) działają w Polsce od ponad 20 lat. Produkują oraz dystrybuują energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód. Głównym rynkiem sprzedaży energii elektrycznej jest Warszawa, a w zakresie produkcji i dostaw ciepła - Szczecin i Opole. (PAP)

autor: Anna Bytniewska