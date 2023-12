Obecnie Fortum ma w Polsce dwie elektrociepłownie – w Częstochowie i Zabrzu, oraz sieci ciepłownicze we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku. W ubiegłym roku Fortum ogłosiło plan dekarbonizacji swoich aktywów, czyli odejścia od węgla na rzecz źródeł odnawialnych i elektryfikacji systemów.

Kiedy ta dekarbonizacja?

"Fortum wybudowało m.in. dwie nowoczesne, wielopaliwowe (zasilane m.in. paliwem alternatywnym i biomasą - PAP) elektrociepłownie i zapoczątkowało proces dekarbonizacji w polskim ciepłownictwie. Do roku 2027 planuje całkowite odejście od węgla" - poinformowano w czwartkowym komunikacie spółki.

Na kwotę ponad 4 mld zł (ok. 1 mld euro) dokonanych przez Fortum w Polsce inwestycji składają się akwizycje, inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe.

Historia Fortum w Polsce rozpoczęła się 2003 r. wraz z zakupem Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego w Świebodzicach. Rok później firma nabyła system ciepłowniczy w Częstochowie i rozpoczęła przygotowania do budowy elektrociepłowni, uruchomionej w 2010 roku. Była to pierwsza polska elektrociepłownia zaprojektowana do współspalania węgla z biomasą.

Historia skandynawskiej ekspansji

W roku 2005 Fortum zostało właścicielem sieci ciepłowniczych we Wrocławiu i w Płocku. W roku 2011 do Fortum dołączyły zakłady EC Zabrze i ZEC Bytom, a w 2015 r. ogłoszono decyzję o budowie w Zabrzu nowej elektrociepłowni opalanej węglem oraz paliwem alternatywnym RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Oddano ją do użytku w 2018 r.; instalacja wytwarza ciepło dla 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. W 2016 r. Fortum nabyło Grupę Duon i tym samym zadebiutowało na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu.

Fortum to nordyckie przedsiębiorstwo energetyczne, zatrudniające blisko 5 tys. pracowników. Akcje spółki są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach. (PAP)