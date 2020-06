Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Fortum wprowadziło nową ofertę sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, skierowaną do mieszkańców Warszawy, ale dostępną na terenie całej Polski, podała spółka. Fortum planuje łączną sprzedaż w Polsce na poziomie: 2 500 000 MWh energii elektrycznej i 4 600 000 MWh gazu w 2020 r.

"W kwietniu przekroczyliśmy liczbę 100 tys. klientów, którzy korzystają z naszej oferty gazu i prądu. To dla nas oczywiście powód do dumy, ale przede wszystkim motywacja - wierzymy, że nowa oferta przekona kolejne tysiące osób, że zielona energia wcale nie musi być droga, a nawet więcej - może być tańsza od tradycyjnej" - powiedział Maciej Kościński, dyrektor odpowiedzialny w Fortum za sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów detalicznych, cytowany w komunikacie.

Nowa oferta Fortum dotyczy gazu i prądu z gwarancją ekologicznego pochodzenia. Każdy klient po zawarciu umowy z Fortum w zakresie energii elektrycznej uzyskuje certyfikat zielonej energii. Oznacza to, że na potrzeby nowej oferty Fortum kupuje energię tylko ze źródeł odnawialnych.

Umowę z Fortum można podpisać online. Dla klientów dostępna jest również darmowa aplikacja mobilna Moje Fortum, dzięki której zyskają dostęp do elektronicznych faktur i mogą je opłacać. W aplikacji można także kontrolować zużycie energii.

"Oferując jedne z lepszych warunków na rynku, zachęcamy do korzystania z najtańszego prądu i gazu, ale nikogo nie chcemy wiązać na siłę. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że klient może z niej zrezygnować w dowolnym momencie, a my nie naliczamy żadnych kar w związku z rozwiązaniem umowy" - dodał Kościński.

Oferta jest kierowana do mieszkańców Warszawy, ale dostępna na terenie całej Polski na takich samych warunkach.

Fortum sprzedaje na polskim rynku energię elektryczną i gaz od 4 lat. W 2019 r. łączny wolumen sprzedaży do klientów detalicznych i biznesowych osiągnął w Fortum poziom 1 557 069 MWh energii elektrycznej i 4 054 730 MWh gazu, podano także.

Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Oferuje również szeroki wachlarz specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2018 roku łączne przychody Fortum osiągnęły poziom 5,24 mld euro.

(ISBnews)