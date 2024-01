Ceny węgla i gazu 2024

Inflacja, będąca podstawowym skutkiem wzrostu cen, dotyka nie tylko żywności, lecz także materiałów opałowych. Na dynamikę rynku wpływają również różnorodne decyzje polityczne, jak chociażby zamrażanie cen prądu i gazu w Polsce przez pierwsze sześć miesięcy 2024 roku. Nie wolno też zapominać o wpływie wydarzeń geopolitycznych, które mogą prowadzić do zakłóceń w dostawach i zwiększonej niepewności, co w konsekwencji przyczynia się do dalszego wzrostu wartości opału.

Zgodnie z informacjami na rok 2024, możemy spodziewać się wzrostu opłat dystrybucyjnych gazu o średnio 5 proc. Co do węgla, eksperci z Goldman Sachs wskazują na spadające tendencje cenowe, głównie ze względu na globalne odchodzenie od tego surowca i zmniejszające się zapotrzebowanie. Niemniej jednak lokalne warunki pogodowe oraz kolejne wydarzenia geopolityczne mogą mieć znaczący wpływ na rzeczywiste ceny.

Ile kosztuje węgiel, pellet drzewny i ekogroszek w styczniu 2024?

Aktualne ceny węgla u głównych dostawców różnią się w zależności od rodzaju surowca. PGG oferuje węgiel w różnych odmianach, np. Orzech w przedziale 900-1100 zł/t, Kostka od 900 do 1270 zł/t, a Groszek za 1120 zł/t. Tauron Wydobycie ma swoje propozycje w podobnym zakresie cenowym, z Kostką II w cenie 1379 zł/t, standardową Kostką i Orzechem po 1399 zł/t i 1339 zł/t odpowiednio, a Groszkiem II oraz Groszkiem w zakresie od 1129 do 1299 zł/t. Natomiast Bogdanka ustala ceny na poziomie 1250 zł/t zarówno dla węgla typu Orzech, jak i Groszek, a Miał MIIA oferuje za 899 zł/t.

Warto zauważyć, że obecna minimalna cena za tonę węgla typu Propal o frakcji 5-20 mm oscyluje w okolicach 385 złotych, co może stanowić alternatywę cenową dla poszukujących tego rodzaju surowca.

Pellet drzewny i ekogroszek cieszą się popularnością jako równie efektywne źródła ciepła. Ceny pelletu w styczniu 2024 wahają się między 1500 a 2000 zł za tonę, w zależności od producenta i jakości. Ceny ekogroszku w różnych sklepach kształtują się na poziomie od 1300 do 2849 zł za tonę.