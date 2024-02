Według BloombergNEF w 2024 r. flota francuskich reaktorów będzie mogła pochwalić się największą dostępną mocą od co najmniej pięciu lat.

To zupełnie inna sytuacja od tej, którą obserwowaliśmy na rynku energii w ostatnich latach, gdy przedłużające się przestoje we francuskich elektrowniach w połączeniu z przerwami w dostawach gazu w Rosji obniżały moc produkcyjną, co zbliżyło Europę do blackoutów.

Francja ponownie eksportuje energię

Ożywienie spowodowało, że Francja wznowiła eksport energii do swoich sąsiadów. To ułatwi zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i pomoże osiągnąć rekordowo niski poziom emisji gazów cieplarnianych w całym regionie.

Kesavarthiniy Savarimuthu, analityk BloombergNEF w Londynie uważa, że Francja jest obecnie silnym eksporterem energii, tak jak to było wcześniej, czyli przed 18 miesiącami, zanim zaczęły się przerwy techniczne w wielu reaktorach. Kraj prowadził długotrwały program konserwacji reaktorów, którego celem było „wyłapanie wszelkich wycieków i pęknięć” i „to zadziałało” – powiedziała.

Renowacja floty francuskich reaktorów

W połowie 2022 roku nuklearny gigant Electricite de France rozpoczął szereg prac mających na celu przedłużenie żywotności swoich elektrowni atomowych. Do sierpnia tego roku zaledwie 40 proc. floty było dostępne, a ceny gazu gwałtownie wzrosły ponad 10-krotnie w stosunku do normalnego poziomu. Rosnące koszty pogrążyły Europę w najgorszym kryzysie energetycznym od dziesięcioleci, zmuszając rządy do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia popytu.

Przez czasowe wyłączenie części reaktorów Francja była zmuszona importować energię elektryczną, a cały region stał przed perspektywą przerw w dostawie prądu. Aby przyspieszyć naprawy, firma EDF sprowadziła dodatkowych spawaczy z USA i Kanady. Chociaż czas napraw było dłuższy niż oczekiwano, ostatecznie wydaje się, że cała operacja zakończyła się sukcesem.

W 2024 r. dostępność reaktorów we Francji będzie najwyższa co najmniej od 2019 r.

W styczniu we Francji dostępnych było 79 proc. operacyjnych mocy jądrowych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w sierpniu 2022 r., a w lutym liczba ta może wzrosnąć do 83 proc. Z prognoz BloombergNEF wynika, że tego lata, przy mniejszej liczbie napraw zaplanowanych na lato, dostępność reaktorów w 2024 r. będzie najwyższa od co najmniej 2019 r.

Zakończenie prac w elektrowniach EDF pomogło ustabilizować europejskie ceny energii, a francuskie kontrakty terminowe na dostawy energii na następny rok odnotowały miesięczny spadek o 13 proc. Podobny spadek wykazały kontrakty na rynkach sąsiednich.

Powrót Francji do energii nuklearnej przyczynił się do szerszego ożywienia na rynku energii w Europie.

Europa dysponuje wystarczającymi dostawami paliwa

Dążenie do zabezpieczenia alternatywnych źródeł gazu w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę – w połączeniu ze spadkiem popytu przemysłowego, jak dotąd stosunkowo łagodną zimą i dużą produkcją energii ze źródeł odnawialnych – sprawiło, że kontynent dysponuje obecnie wystarczającymi dostawami paliwa.

Glenn Rickson, szef europejskiego działu analiz energii w firmie Globalne analizy towarowe S&P uważa, że oprócz strukturalnie słabego zużycia i wysokiego poziomu magazynowania gazu, który pojawi się tej zimy, ożywienie francuskiej energetyki jądrowej w porównaniu z historycznie niskimi wynikami w 2022 r. było jednym z głównych czynników zapewnienia komfortu rynkom.

Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na energię pozostanie niewielkie. Choć tej zimy zużycie energii w Europie będzie o 1 proc. wyższe niż ubiegłej, skromny wzrost wskazuje na utrzymujące się ograniczenia zużycia, twierdzi BloombergNEF.