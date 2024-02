Orlen podał w komunikacie, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 10 mld 260 mln zł zysk netto Grupy Orlen za 12 miesięcy 2023 r. osiągnął wartość 27 mld 565 mln zł i był niższy o 12 mld 231 mln zł, liczony rok do roku. Z kolei po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 2 mld 519 mln zł zysk netto Grupy Orlen w samym IV kw. 2023 r. osiągnął wartość 7 mld 269 mln zł i był niższy o 11 mld 248 mln zł rok do roku - wskazano.

Wszystko zgodnie z planem

"Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach" - ocenił p.o. prezesa Orlenu Witold Literacki, cytowany w informacji. Jak zaznaczył, "szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy Orlen i jej transformację".

"Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny" - podkreślił Literacki.

Inwestycje w rozwój

Zapowiedział jednocześnie, że planowane nakłady inwestycyjne koncernu na ten rok to ponad 38 mld zł, z czego blisko 28 mld zł przeznaczone jest na inwestycje rozwojowe. "Musimy zrealizować te plany w najbardziej efektywny sposób, dlatego bardzo ważny będzie wybór projektów, generujących najwyższe zwroty i z najlepszymi perspektywami dla naszych akcjonariuszy" – dodał p.o. prezesa Orlenu.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, segment petrochemiczny i odnawialnych źródeł energii oraz planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - koncern informował wcześniej, że do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Autor: Michał Budkiewicz