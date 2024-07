Rządowy program Mój Prąd 6.0

Magazyny energii to nowy, obiecujący trend na rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Rządowy program "Mój Prąd 6.0", który startuje we wrześniu, wprowadza znaczące zmiany mające na celu zachęcenie prosumentów do instalacji większych systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Inwestowanie w magazyny energii nie tylko poprawia ekonomikę inwestycji w fotowoltaikę, ale również wspiera lokalnych producentów i przyczynia się do budowy nowoczesnej infrastruktury energetycznej w Polsce.

Jak podaje Benchmark, w ramach nowego programu dofinansowanie będzie dostępne wyłącznie dla instalacji PV i magazynów energii, co oznacza wykluczenie pomp ciepła oraz systemów zarządzania energią. Nowe zasady programu "Mój Prąd 6.0" przewidują, że na każdy 1 kW mocy zainstalowanej fotowoltaiki musi przypadać 1,5 kWh pojemności magazynu energii.

Dlaczego magazyny energii są ważne?

Magazyny energii pozwalają na gromadzenie nadwyżek energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne w godzinach największego nasłonecznienia, a następnie jej wykorzystanie w późniejszych godzinach, kiedy produkcja jest mniejsza lub zupełnie zanika. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie autokonsumpcji, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie obciążenia sieci w godzinach szczytowej generacji.

Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśla, że celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której magazynowanie energii stanie się obowiązkowe dla nowych instalacji fotowoltaicznych. Wprowadzenie tego wymogu pomoże zbalansować produkcję i konsumpcję energii, co zwiększy stabilność sieci energetycznej oraz efektywność całego systemu.