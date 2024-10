Katastrofa, która podważyła zaufanie do energetyki atomowej

Jednostka 2 w elektrowni jądrowej Onagawa była w trakcie przywracania do działania po konserwacji, gdy ponad 13 lat temu trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły do katastrofy w elektrowni w Fukushimie. Prawdopodobnie dzięki temu, że siłownia była wyłączona z użytkowania, nie doszło do kolejnego wypadku.

Plan uruchomienia Onagawa 2

Zarządzająca siłownią firma Tohoku Electric Power zaplanował wznowienie działanie modułu w Onagawa na wtorek 29 października. Jednostka pozostawała offline przez tyle lat ze względu na rygorystyczne protokoły ponownego uruchomienia, które powstały po katastrofie w Fukushimie.

Do marca 2011 roku elektrownie jądrowe zabezpieczały około 25 proc. energii w japoński miksie energetycznym. Z najnowszych oficjalnych danych z marca 2023 roku ten odsetek spadł do zaledwie 6 proc. Reaktor Onagawa 2, znajdował się najbliżej epicentrum trzęsienia ziemi w Tohoku. Ponowne wdrożenie go do użytkowania może stać się punktem zwrotnym w staraniach rządu na rzecz powrotu do tej technologii, nawet wbrew opinii publicznej

Problem z reaktywacją energetyki jądrowej

Po katastrofie w 2011 roku wprowadzono surowsze przepisy bezpieczeństwa, a spółki energetyczne są teraz odpowiedzialne za przeprowadzenie prac modernizacyjnych w swoich reaktorach przed ich ponownym uruchomieniem. Proces trwa latami, a jeśli dodać do tego opóźnienia i sprzeciw lokalnych społeczności finalnie może w ogóle nie dojść do ponownego uruchomienia takiej elektrowni.

Najmocniej sporadyczny niedobór energii elektrycznej odczuła wschodnia Japonii oraz Tokio. Powodem problemów z brakiem prądu są opóźnienia w uruchamianiu kolejnych reaktorów. Dlatego Keidanren, największe lobby biznesowe kraju, od dłuższego czasu namawiało kolejne rządy do przyspieszenia odrodzenia energetyki jądrowej.

Odrodzenie energetyki jądrowej

Japonia, podobnie jak wiele krajów na całym świecie, jest zainteresowana pozyskiwaniem większej ilości energii jądrowej. Przede wszystkim jest ona wolna od emisji i, w przeciwieństwie do zależnej od kaprysów pogody energetyki odnawialnej (fotowoltaika, farmy wiatrowe), jest stabilnym źródłem energii elektrycznej. Bez niej próby przyciągnięcia największych producentów chipów, takich jak TSMC, czy budowa energochłonnych centrów danych obsługujących spali na panewce.

Onagawa nr 2 będzie 13. z 33 dostępnych komercyjnie reaktorów w kraju, które zostaną ponownie uruchomione po katastrofie w Fukushimie. W Onagawa znajdują się jeszcze dwa inne reaktory, z których jeden jest całkowicie wycofywany z eksploatacji. Drugi musi przejść procedurę ponownego dopuszczenia do uruchomienia.