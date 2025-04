Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Szef rządu po posiedzeniu Rady Ministrów podkreślił, że kontynuowane są prace związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

"Dużo bardziej" korzystna umowa

"Zakończono negocjacje umowy pomostowej z wykonawcami pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (...) Porozumieliśmy się z amerykańskimi partnerami w taki sposób, że ta umowa jest dla nas dużo bardziej korzystna" - powiedział Donald Tusk.

Premier wyjaśnił, że poprzedni rząd wyłączył z negocjacji Prokuratorię Generalną, co - jak zaznaczył - stawiało nas w trudniejszej sytuacji podczas rozmów. Zaznaczył, że inwestycja w elektrownię jądrową to dziesiątki miliardów złotych, i powinny być one wydawane racjonalnie.

Tusk powiedział, że obecnie udało wynegocjować się m.in. terminy i kary za ich niedotrzymanie. "Chcemy mieć dobre relacje z Amerykanami, ale nie chcemy, żeby Polska na tym traciła" - podkreślił. (PAP)