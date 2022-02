Wśród najważniejszych zmian Ministerstwo Finansów wymienia:

Uwzględnienie do wyliczania podstawy składki różnic remanentowych w trakcie roku podatkowego;

do podstawy składki zdrowotnej nie będzie wliczany dochód ze sprzedaży środków trwałych amortyzowanych wcześniej w ramach działalności;

na wysokość składki zdrowotnej nie będzie wpływać większość przychodów zwolnionych z podatku PIT.

Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy m.in., że zmiana pozwala obliczyć dochód na potrzeby składki zdrowotnej podobnie jak dla podatku PIT, z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych

"Zgodnie z zapowiedziami podstawa do wyliczania składki zdrowotnej ma być taka sama, z kilkoma wyjątkami, jak podstawa do podatku dochodowego. To słuszne i oczekiwane rozwiązanie, gdyż do tej pory podstawa składki nie uwzględniała wielu zmiennych, m.in. remanentu, co było absurdem podatkowym i prawnym. Przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku dokonali zakupów, od podstawy składki nie mogli odliczyć spisu z natury wykonanego na koniec zeszłego roku. Natomiast było to możliwe przy obliczaniu podatku PIT. Efekt był kuriozalny: mogło dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca nie miał do zapłaty podatku PIT, a jednocześnie musiał opłacić bardzo wysoką składkę zdrowotną" - komentuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

"Ponadto przedsiębiorcy, którzy w styczniu sprzedali samochód amortyzowany jeszcze w poprzednim roku, również musieli odprowadzić od tego dochodu składkę zdrowotną. Zmiany mają spowodować, że sprzedaż przedmiotów zamortyzowanych (choćby w części w poprzednim roku) nie będzie podnosić podstawy składki zdrowotnej. I to też jest słuszne rozwiązanie – elementy, które w 2021 roku nie wpływały jeszcze na podstawę składki zdrowotnej, również w 2022 r. nie będą w niej uwzględniane" - dodaje. Nowelizacja ujednolici podstawę wyliczania składki zdrowotnej i podatku dochodowego PIT, na pewno ułatwi więc przedsiębiorcom wyliczanie składki. To ruch w bardzo dobrą stronę, który ułatwi również pracę księgowym, zmęczonym niepewnością jak interpretować przepisy.