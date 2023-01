Aż 6 na 10 absolwentów Center for Leadership - osób na stanowiskach zarządczych w biznesie, organizacjach pozarządowych, administracji, kulturze czy służbie zdrowia - uważa, że kluczowa będzie zdolność zachowania spokoju i perspektywy w stresujących okolicznościach, a także elastyczność w myśleniu i umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia.

Piotr Arak, Dyrektor PIE oraz absolwent LAP - jednego z programów Center for Leadership, nie ma wątpliwości, że rok 2023 będzie bardzo trudny. „Nikt nie wie do końca jak trudny, ponieważ to zależy od tego, jak długo będzie trwać rosyjska agresja w Ukrainie. Zapotrzebowanie na energię jest duże, podaż ograniczona, a ceny - wysokie. Dodatkowo gospodarka Chin wychodzi z pandemii w niepewnych warunkach z apetytem na zaatakowanie Tajwanu.”

Ekonomista podkreśla, że niepewność jest dominującym uczuciem deklarowanym przez wszystkich Europejczyków i nie powinno nas dziwić, że przeciętny Polak czuje niepokój myśląc o 2023 roku. „Nastroje społeczne będą się pogarszać, bo przykryci jesteśmy welonem wojny i jej ekonomicznych konsekwencji. Polaryzacja społeczna na pewno nie pomaga zmniejszeniu tego zjawiska. W prawie każdym kraju OECD realne wynagrodzenia nie nadążą za wzrostem cen. Możemy spodziewać się, że inflacja zacznie spadać w przyszłym roku, ale to nie oznacza spadku cen, tylko tyle że powinny stabilizować się na podwyższonym poziomie.”

Draginja Nadażdin, dyrektorka generalna Lekarzy bez Granic w Polsce, a także absolwentka LAP, zwraca uwagę na bezprecedensowe nagromadzenie kryzysów, które może stanowić dodatkowe wyzwanie dla społeczeństw oraz osób, które im przewodzą. „W wielu krajach konsekwencje zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i kryzysów zdrowotnych nakładają się na siebie, a społeczne i psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z taką rzeczywistością są na wyczerpaniu. Poprzednie lata pokazały jak łatwo się zgubić w niepewnościach, a jak trudno – szczególnie w obliczu wojen i kryzysów - myśleć o rozwiązaniach i przyszłości. Musimy zmierzyć się z rzeczywistością i szukać alternatyw, konsekwentnie budując na solidarności i nadziei.”

Lider na trudne czasy

Trudne czasy wymagają sprawdzonych i kompetentnych liderów. Co powinno ich cechować? Center for Leadership - koncentrujące się na budowania najlepszych edukacyjnych standardów i rozwoju praktyk dobrego przywództwa w Polsce - zapytało o to absolwentów swoich prestiżowych programów edukacyjnych: Leadership Academy for Poland (LAP) i Advanced Leadership Program (ALP). W ciągu ostatnich 7 lat Center for Leadership przyznało w ramach tylko tych dwóch programów stypendia edukacyjne dla około 300 osób na stanowiskach zarządczych w biznesie, organizacjach pozarządowych, administracji, kulturze, sporcie czy służbie zdrowia.

Na pytanie o to, jakie cechy i umiejętności będą najbardziej potrzebne liderom w Polsce w 2023 roku, 6 na 10 ankietowanych wskazało zachowanie spokoju i perspektywy w stresujących okolicznościach a także elastyczność w myśleniu i umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia. Ciekawe wnioski płyną również z analizy odpowiedzi na drugie pytanie – o cechy i umiejętności, które liderzy zamierzają najmocniej rozwijać w 2023 roku. Ponad połowa respondentów wskazała na świadome dbanie o swoją energię i odpoczynek.

„W Center for Leadership uważamy, że prawdziwych aktów przywództwa może dokonywać osoba z misją, która przejmuje się otaczającą go rzeczywistością i chce ją zmieniać na lepsze – na poziomie gminy, organizacji, lokalnej społeczności, ale i kraju oraz globalnie. Trudne czasy wymagają od przywódców także specyficznych umiejętności - dla wielu najważniejsze w tym roku wydaje się zachowanie perspektywy i elastyczności w myśleniu. Ogromnie ważne jest jednak także to, żeby osoby zaangażowane w działania liderskie nie zapominały o odpoczynku i świadomie dbały o swój dobrostan. To szczególnie trudne, kiedy dzieje się tak wiele jak teraz, a warunki w których funkcjonujemy ulegają ciągłej ewolucji.” – komentuje prof. Cezary Wójcik, założyciel i dyrektor akademicki Center for Leadership.

Nowy rozdział dla Polski i kolejna edycja ALP

Magdalena Jabłońska, Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości i absolwentka Advanced Leadership Program zwraca uwagę, że Polska, po okresie ciągłego wzrostu, wkroczyła w czasy, w których trzeba zadbać o jej nową odporność na kryzysy, zdolność budowania przewag, w tym technologicznych, a także o zaufanie społeczne oraz profesjonalną współpracę wewnętrzną i międzynarodową. „Nasze położenie geograficzne nie jest jedynym czynnikiem determinującym naszą sytuację. Dostaliśmy jasny impuls do większej i mądrej aktywności. Z punktu widzenia liderów, ich odporność, zdolność odczytywania i odpowiadania na potrzeby stają się niezwykle istotnymi umiejętnościami.”

Rekrutacja do kolejnej edycji programu ALP właśnie ruszyła i potrwa tylko do 15 stycznia. Także w tym roku o stypendia walczyć będą najlepsze kandydatki i kandydaci z całego kraju. Uruchomiony został też nowy fundusz, aby wesprzeć kandydujących z Ukrainy. Uczestnicy powinni mieć co najmniej 6 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w biznesie lub innych organizacjach. Program pomaga menedżerom nabierać nowej optyki przy realizowaniu strategicznych projektów i zmian, przez absolwentów określany mianem lepszego niż zagraniczne MBA. Nad stroną edukacyjną czuwają światowej klasy nauczyciele, w tym profesorowie Harvardu i inni międzynarodowi naukowcy.

