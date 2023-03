Rośnie liczba podmiotów gospodarczych należących do cudzoziemców. Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce prowadzi już ponad 31 tys. obcokrajowców. Co trzeci z nich to Ukrainiec. Drugie i trzecie miejsce zajmują Białorusini i Wietnamczycy. Zaraz za nimi są Niemcy i Rosjanie.

Według ostatnich danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Polsce systematycznie rośnie liczba obcokrajowców, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i płacą składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest to ponad 31 tysięcy osób ze 113 państw. Reklama "Obecnie ponad jedna trzecia osób, które podjęły prowadzenie działalności na własny rachunek deklaruje obywatelstwo ukraińskie. Na przełomie stycznia i lutego tego roku na taki ruch zdecydowało się aż 11 155 Ukraińców. Na kolejnych miejscach są Białorusini w liczbie 5487 oraz Wietnamczycy, których było 1130. Czwartą siłą są przedsiębiorcy deklarujący obywatelstwo niemieckie, których było w rejestrze ZUS dokładnie 894" - powiedział Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. Reklama Kolejne miejsca zajmują Rosjanie i Włosi, których na początku tego roku było odpowiednio 862 i 812. Nieznacznie ustępują im przedsiębiorcy posługujący się paszportem brytyjskim – 789, bułgarskim – 755, tureckim – 538, francuskim – 493 czy rumuńskim – 488.Po kilku przedstawicieli w polskim obrocie gospodarczym mają takie kraje jak m. in. Angola, Belize, Mali, Ghana, Ekwador, Jamajka, Oman czy Wenezuela. O rosnącym trendzie świadczą dane z ZUS. Rok temu ZUS notował niecałe 24 tys. cudzoziemców, którzy mieli status płatników składek, a na początku 2021 r. było ich około 21,5 tys. W 2016 roku było to 14,9 tys. osób. W regionie opolskim, według danych na 31 stycznia 2023 roku w regionie działalność gospodarczą prowadziło 485 cudzoziemców. Dla porównania, na początku stycznia 2022 r. było ich 400, a rok wcześniej 376, a na początku 2019 r. jedynie 292. Z tej liczby 267 to obywatele Ukrainy. Najwięcej zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych od obcokrajowców z działalnością jest w placówkach ZUS woj. mazowieckiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego. Najmniej ubezpieczonych przedsiębiorców z innym paszportem niż polski jest w województwie świętokrzyskim, gdzie składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej płaci 303 obcokrajowców. (PAP) Autor: Marek Szczepanik